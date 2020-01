En 2019, Miguel Ángel Loor tuvo un foco en particular por ser el presidente del ente que regula el fútbol ecuatoriano, pero también estuvo en boca de todos por varios temas, entre uno de ellos el sonado préstamo a Barcelona. El dirigente visitó EXPRESO y habló de ese episodio y demás temas, entre esos un objetivo a largo plazo: sanear al fútbol nacional de su deuda total.

Aquí puede ver la transmisión en vivo con el presidente de la LigaPro.

- ¿Qué conclusiones positivas saca de este primer año?

-A veces peco, no sé si sonará bonito, pero para nosotros todo es positivo. En un primer año estabilizar al fútbol, como lo hemos hecho, no tiene precedentes porque lo hemos vivido hablando con ligas de primer mundo sorprendidas con el crecimiento nuestro.

- El vínculo de LigaPro con La Liga, tiene algo que ver con esta ola de técnicos españoles que han llegado a nuestro país.

-No, en lo absoluto. No nos involucramos en ese tema, los técnicos españoles están aquí porque nos han sacado una ventaja gigantesca de todo, hasta en cultura. Ese es el principal motivo por los que están acá. Europeos y hablan el idioma.

Me criticaban por el formato anterior, pero cuando llegaron los playoffs muchos querían que se mantenga. Miguel Ángel Loor, presidente LigaPro.

- Más allá que LigaPro no maneja el arbitraje, uno malo daña el espectáculo que ustedes intentan vender. ¿Cómo vivió ver fecha a fecha errores groseros?

-Me preocupa mucho el rendimiento del arbitraje o la logística del partido. Es normal que se equivoquen los árbitros, pero cuando se equivocan más de lo normal la idea es conversar con los que regulan las entidades para corregirlos. Tenemos bastante comunicación con ellos, hay que entender que no tenemos un abanico amplio de árbitros, son básicamente los mismos.

- Matías Duffard, nuevo refuerzo de Guayaquil City, dijo a su llegada que habló con Miguel. ¿Ese Miguel es usted?

-No tengo idea, pero hay algo que debo aclarar de esto. El problema del fútbol ecuatoriano es la hipocresía. Cuando usted me introdujo en la entrevista como expresidente de Guayaquil City, es obvio que es un club al que, en un 90%, he dejado de tener injerencia, pero cada vez tengo menos. Si me consultan algo ayudo. Pero para la gente tengo influencia con todos Emelec, Barcelona, Todos.

El presidente Loor recorrió varios pasajes clásicos del edificio Granasa. Freddy Rodríguez / Expreso

- Hablando de Barcelona, cuéntenos sobre el préstamo a este club.

-Fui presidente de Guayaquil City y le tengo mucho cariño, pero toda mi vida fui socio de Barcelona y también fui dirigente, es obvio que he sido barcelonista todo el tiempo. Ser transparente no altera la ética. Olmedo jugaba con Barcelona en Riobamba. Habían planificado una fiesta con fan fest e intenté ayudar a Barcelona hasta el final. Ya estábamos bajo la hora, faltaban 19 mil dólares, la oficina estaba cerrada. Tomé una decisión polémica, que no era, pero fue para precautelar la paz de la liga. Hoy me critican a mí, pero si no se daba el partido, Olmedo no hacía su fiesta, iban a decir que la liga es un desastre y que Barcelona no compite. Peores consecuencias. Al final sucedió eso, llamé a algunos dirigentes y estaban de acuerdo.

He conversado con ellos (GolTV) como pueden ser un poco más flexibles (no evitar lo polémico) en esta temporada. Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro.

- Hay una resistencia con GolTV, creen que el estar ligado con ustedes por los derechos de televisión, también afecta a LigaPro.

-Es que al final del día es algo que nunca se ha dado en el fútbol ecuatoriano. GolTV es nuestro principal aliado y vamos a estar al lado de ellos para lo que se necesiten. Y si hay criticas es porque muchos medios empezaron una guerra que, al final lo que dice cada periodista, sí repercute.

- ¿Hay unidad en nuestro fútbol?

-100%. Eso es lo que ha cambiado al fútbol ecuatoriano en comparación a otras ligas pequeñas. Milagrosamente nos unimos y tenemos un proyecto sólido.

Miguel Ángel Loor se sometió a nuestra entrevista y después respondió interrogantes del público en una transmisión en vivo. Freddy Rodríguez / Expreso

- ¿Ha conversado con Esteban Paz o Nassib Neme por sus constantes dimes y diretes?

-(Ríe) Todo el tiempo se los pido, pero yo trato de mantener. Es que no es desunión, es un conflicto entre ellos histórico. Empieza por sus equipos exitosos, dirigentes exitosos, eso conlleva a que haya roces. Los dirigentes no somos eternos, ni ellos ni yo. Los clubes sí.

- ¿Por qué no llega el VAR?

-Por qué no, présteme el billete (ríe). Cómo ecuatoriano me sorprende, la Premier League recién lo implementó y son la liga número uno del mundo en economía y nosotros la queremos a la par de ellos. ¿Por qué? No tenemos lo ingresos, no puedo vender humo. El presupuesto es de 2 millones o 2 millones y medio de dólares al año. Además la capacitación de los árbitros, infraestructura de los estadios. La FEF quiere hacer la Supercopa pero hay dos o tres estadios para escoger, no es sencillo.

- ¿Qué opina cuando lo comparan con Luis Chiriboga?

-No lo conozco. A veces me dicen que debería ser más flexible como Chiriboga, y cuando soy flexible y ayudo que me parezco a él. No lo conozco, algún momento me gustaría saludarlo y me cuente cómo se ganó la fama deportiva, lo demás no me interesa saberlo.

- ¿Paco Casal tiene injerencia en LigaPro?

-No, en lo absoluto. Yo habló con él dos veces al año y sobre tema generales. Las decisiones de LigaPro son netamente de los clubes.