París 2024 y el miedo a lo desconocido

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a 2021 (del 23 de julio al 8 de agosto), combinado con la inevitable crisis económica posterior a la pandemia de coronavirus, modifica el trayecto hacia París 2024, la sede que tenía previsto tomarle la posta y que ahora deberá adaptarse a la nueva situación, aún totalmente incierta.

Coronavirus: Tokio trabaja sin un plan C para los Juegos Olímpicos Leer más

Llega una era de lo desconocido, o al menos un camino más caótico que el previsto para la capital francesa.

“Claramente, este período abre muchos interrogantes”, señaló Virgile Caillet, delegado general de la Unión Deporte y Bicicleta, representante de las empresas del sector deportivo.

Si bien todavía es temprano para evaluar el impacto de la crisis económica en las grandes obras de los Juegos, se conoce que los sectores públicos y privados tenían previsto invertir 3.240 millones de dólares solo en infraestructura, que en su mayor parte no ha comenzado, a excepción de la Villa Olímpica, en Saint-Denis (norte de París), que hasta la semana pasada se encontraba todavía en la fase previa de la demolición.

Sin embargo la afectación sería mayor, ya que los patrocinadores, esenciales en el presupuesto del comité de organización, el COJO, deben aportar entre 1.080 y 1.296 millones de un total previsto de 4.104.

Con esas cifras, la recesión parece inevitable. Y con ellas las dudas en las inversiones por parte de las empresas que tenían los Juegos de 2024 como un objetivo fundamental en los próximos cuatro años.

“París 2024 redoblará esfuerzos cuando la crisis pase, porque la economía va a relanzarse, pero de ahí a anunciar una inversión de 86,4 a 108 millones de dólares para ser patrocinador de un evento que tendrá lugar en 2024 hay un riesgo”, manifestó Jean-François Lamour, exministro de Deportes de Francia.

Tokio 2020 confirma que los próximos JJOO comenzarán el 23 de julio de 2021 Leer más

La cohabitación durante un año con los Juegos de Tokio también perturba el camino trazado a priori.

“Si los Juegos de Tokio tienen lugar en el verano (boreal) de 2021, ¿las empresas seguirán lanzando en 2020 su patrocinio con París 2024? ¿Hay que empezar la gran movilización de los franceses alrededor de los Juegos de París antes de que los de Tokio tengan lugar? Hay el riesgo de un año en blanco para París 2024”, señala Bruno Bianzina, director general de la agencia Sport Market.

Este año de ‘doble olimpiada’, inédito en la historia, provoca incógnitas en la gestión de los patrocinadores.

“Ahora todo el mundo está mirando lo que pone en los contratos. Los derechos de los patrocinadores de París 2024 deberían teóricamente activarse tras Tokio, después del verano (boreal) de 2020”, recuerda Magali Tézénas du Montcel, directora general de la agencia Sporsora.

Muchos otros piensan que París 2024 cerrará sin problema su presupuesto de patrocinadores, previsto en $ 1.100 millones.

“Se trata de patrocinadores de largo recorrido, y la crisis que llega será puntual. Hay bastante tiempo de aquí a 2024 para activar los patrocinios. No estoy muy preocupada, lo único es que habrá que hacer las cosas de manera diferente”, añade.

“Estoy seguro de que acabarán concretizando su programa de marketing, pero será mucho más caótico”, anticipa Bianzina.

Inversión. En infraestructura, los sectores público y privado han previsto $ 3.240 millones, mientras que en patrocinios $ 4.104 millones.

¿Perjuicio o beneficio?

El presidente del comité de organización de los Juegos (COJO) París 2024, Tony Estanguet, no está preocupado. “Algunos patrocinadores que tendremos el año que viene van a beneficiarse de la exposición de los Juegos de Tokio, algo que no hubiera pasado si no se aplazaban”, señaló. Sin embargo, el cambio de planes de última hora de Tokio 2020 irremediablemente cambiará el enfoque y la estrategia de los Juegos de 2024. “No podemos dejar a un lado lo que estamos viviendo y París debe aprovecharlo. París 2024 siempre ha reivindicado hacer los Juegos diferentes, y lo que pasa puede ser la ocasión de lograrlo”. El riesgo radica en los otros acontecimientos que vienen de menor importancia que los Juegos (Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos), que también necesitan patrocinadores. “Si los Juegos se mueven, son los otros eventos los que van a sufrirlo, no los Juegos”, aseveró.