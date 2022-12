Adonnis Pabón, Jonny Uchuari y Leonardo Vanegas cerraron un año 2022 con los anhelos alcanzados, deportivamente hablando.

Los dos primeros, jugadores de Mushuc Runa y Morelia de México, y el último, estratega de Gualaceo, coinciden en que cuando algo se pide con fe, “todo se puede lograr”.

En la Navidad pasada, cada uno pidió algo relacionado con su actividad deportiva: Pabón rezó por ser titular en el Ponchito, Uchuari por jugar en el exterior y Vanegas por no bajar de categoría con su club. A todos, Dios y Papá Noel les cumplieron.

Adonnis Pabón: “Dios me mantuvo como titular en Mushuc Runa”

Si el 2021 fue bueno para Adonnis Pabón, el 2022 fue “mucho mejor”. El golero ecuatoriano aseguró que esta temporada se dio tal como se lo había pedido al Niño Jesús en la Navidad pasada.

“Creo mucho en las bondades de Dios, en sus promesas. Recuerdo muy bien que para la Nochebuena anterior le agradecí, porque tuve regularidad en el equipo, algo que venía buscando en temporadas pasadas. Para este año le pedí seguir siendo titular, figura en el club, y así se dieron las cosas”, contó el arquero de Mushuc Runa.

Al término del año anterior, entre la primera y segunda etapa de la LigaPro, Pabón fue titular en 24 ocasiones; mientras que en esta temporada el golero nacional atajó en 34 oportunidades: 26 partidos en la LigaPro, 2 en Sudamericana y 7 en la Copa Ecuador.

“El 2022 ha sido mi mejor año. Jugué por primera vez en un torneo internacional, cumplí con buenos partidos en el campeonato local y en la Copa Ecuador estuvimos cerca de ir a la final”.

Entre los encuentros de la LigaPro de este año que fueron más especiales para Pabón está la victoria del Ponchito ante Independiente del Valle, en la fecha 14 de la primera etapa.

“Ese triunfo es el más recordado para mí, ya que le ganamos en su estadio al que era el campeón en ese momento del torneo nacional. Recuerdo que fue un partido apretado, con muchas llegadas de Independiente, pero afortunadamente estuve atento y pude salvar a mi equipo”.

Otros encuentros que guarda en su memoria con cariño fueron los que disputó ante Barcelona y Emelec.

“En lo personal disfruté mucho uno que empatamos (1-1) en Ambato con Barcelona (fecha 5 de la primera etapa). En ese duelo les saqué buenos remates a Byron Castillo y Gonzalo Mastriani. Ante Emelec (fecha 12, segunda etapa) conseguimos también un empate (0-0), en casa. En ese recuerdo haberle tapado dos tiros a Sebastián Rodríguez. Después de esos partidos me eligieron como uno de los mejores de la cancha”.

Este año Pabón le volverá a pedir al Niño Jesús que lo mantenga en la titularidad de su equipo y también que le permita llegar a la Tricolor. “Estoy enfocado en seguir mejorando y mi mayor anhelo es jugar las eliminatorias mundialistas”.

Leonardo Vanegas: “Mi sueño de dirigir en Primera se hizo realidad”

Adonnis Pabón espera en el 2023 jugar las eliminatorias con la selección nacional. archivo

Mantenerse en la Primera Categoría del fútbol ecuatoriano y vencer a rivales ‘pesados’ de la LigaPro fue el pedido que Leonardo Vanegas hizo en la Navidad pasada.

El entrenador ecuatoriano, de 40 años, dice sentirse agradecido con Dios, debido a que todo se le hizo realidad.

“Fue un reto muy lindo para mí, ya que este año fue mi primera experiencia en la Serie A. En la Navidad pasada me encomendé a Dios para que nos ayude en la parte profesional, realizando una buena labor con Gualaceo”, manifestó el cuencano.

Vanegas destacó que a él le dieron más de lo que había pedido, ya que fue uno de los pocos estrategas que pudieron vencer a Barcelona y Emelec en la misma temporada. Con el elenco azuayo, el DT nacional se impuso a los amarillos en el cotejo de la primera y la segunda etapa, mientras que a los azules les ganó en la última fase del torneo.

“El partido que tuvimos con Barcelona en el estadio Monumental (20 de abril) es el que más recuerdo. Ganarle (1-0) a este rival, en una cancha complicada, tiene mucho mérito. Nadie pensaba que lo íbamos a lograr, pero ese día hicimos todo bien. Los otros dos triunfos que vinieron ante ambos equipos del Astillero me confirmaron que Dios escuchó mis plegarias”.

Esta Navidad, Vanegas no solo pedirá la permanencia en la serie de privilegio, sino clasificar a un torneo internacional. “Si uno se encomienda a Dios, las cosas llegan en su momento. Espero que este año que viene sea mucho mejor que el anterior”, finalizó

Jonny Uchuari: "Mi pedido tardó un poco, pero nunca perdí la fe”

Jonny Uchuari, ofensivo nacional, espera conseguir el ascenso con el Morelia. cortesía

Luego de 13 años de militar en el balompié ecuatoriano, Jonny Uchuari pudo cristalizar su anhelo de jugar en el exterior.

El volante, de 28 años, contó que cada Navidad le pedía al Niño Jesús que le conceda la oportunidad de llevar su talento fuera del país. Y pese a que su pedido “tardó un poco”, nunca perdió la fe.

“Siempre confié en que Dios me iba a cumplir la promesa. Nunca bajé los brazos, siempre me preparé, me enfoqué al cien por ciento, en cada club en el que estuve en el país, porque sabía que en cualquier rato se iba a dar. Afortunadamente esta temporada se dio”, indicó el lojano.

El actual jugador del Morelia de México (de la Serie B) destacó que en enero pasado por poco se da su salida, pero por temas económicos no se llegó a un acuerdo. “Todo fue en el tiempo de Dios. Nunca me desesperé, sabía que si no se daba en ese momento debía seguir esperando”.

Cuando le llegó la oportunidad de salir al exterior, Uchuari le agradeció a Dios, acompañando a la Virgen de El Cisne en la peregrinación a su Basílica en Loja.

“Siempre he sido un fiel devoto a Dios y a la Virgen de El Cisne. Días antes de irme a México se dio una procesión con la Churonita y como ella me había cumplido debía acompañarla y cargarla, tal como se lo había prometido”.

Para el lojano, esta será su primera Navidad fuera de su hogar, por lo que reconoció sentir algo de tristeza, aunque se reunirá con otros compañeros extranjeros de su equipo, para así no sentirse solo.

“Así es nuestra profesión, toca hacer sacrificios”.