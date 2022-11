El máximo evento del balompié a nivel mundial está a la vuelta de la esquina y son miles los amantes de los pronósticos deportivos que esperan acceder a las mejores cuotas y mercados para realizar predicciones sobre los partidos de "La Tri" y muchos otros.

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está cada vez más cerca, y con ella se puede apreciar un creciente interés en torno al fútbol de parte de los amantes de los pronósticos deportivos online en mercado ecuatoriano.

Muchos entusiastas sienten curiosidad por saber cómo hacer un pronóstico deportivo y a continuación, abarcaremos los puntos más relevantes al respecto.

¿Cómo realizar pronósticos deportivos Qatar 2022?

Cabe resaltar que, son muchas las plataformas para realizar pronósticos deportivos en Ecuador, encontrando una excelente variedad de mercados con las cuotas más competitivas del país, además de increíbles promociones y un servicio al cliente de calidad.

Por esta razón, a continuación te brindamos los pasos para realizar tus pronósticos en los diversos mercados disponibles en el sitio web.

Ingresa a la casa de pronósticos deportivos de tu preferencia desde una computadora de escritorio o un dispositivo móvil como celular o tablet.

Si aún no tienes una cuenta de juego, realiza el registro haciendo clic en el botón "Registrarse" e ingresa tu información personal, como nombres y apellidos, fecha de nacimiento, número de documento de identidad, número de teléfono, correo electrónico, entre otros datos.

Recuerda que la casa ofrece un espectacular Bono de Bienvenida para nuevos usuarios, con el cual podrás incrementar tus posibilidades de ganar.

Realiza un depósito de dinero en la cuenta de juego luego de verificar la misma posteriormente. Asimismo, no olvides que en LaTribet tendrás a tu disposición una gran relación de métodos de pago 100% seguros.

Haz clic en la sección "Deportes", luego en "Copa Mundial 2022" para elegir el mercado de tu preferencia.

Elige las opciones que creas conveniente y finalmente, haz clic en "Confirmar" para completar el proceso.

Pronósticos deportivos por La Tri en la Copa del Mundo Qatar 2022

Si decides realizar tus predicciones para los próximos partidos que disputará la selección ecuatoriana en la próxima Copa del mundo, te contamos que las opciones en relación con los mercados y cuotas son muy variadas.

La Copa del Mundo es la competición más grande e importante del fútbol. Recuerda que este torneo internacional se lleva a cabo cada cuatro años y generalmente ocurre durante el verano; sin embargo, en Qatar 2022 será realizada en invierno debido a las altas temperaturas.

Fase de grupos

Los 32 equipos clasificados se dividen en ocho grupos de cuatro. Cada equipo dentro del grupo se enfrentará a los otros tres en una competencia de todos contra todos, y solo los dos mejores equipos avanzan a la etapa eliminatoria.

Durante la fase de grupos, los partidos durarán 90 minutos, lo cual nos brinda una serie de opciones para llevar a cabo pronósticos deportivos en una gran variedad de opciones.

Pero antes, analicemos previamente el panorama del Grupo A, donde se encuentra la selección ecuatoriana.

Información sobre el Grupo A del Mundial de la FIFA

En este primer grupo tenemos a los anfitriones Qatar que están jugando una Copa del Mundo por primera vez en su historia, con lo que saldrán al campo de juego decididos a realizar una tarea más que decente.

En lo que respecta con la selección de Ecuador, luego de terminar en la cuarta posición durante las últimas Clasificatorias, han incluido a tres jugadores del club de la Premier League inglesa como es el caso de Pervis Estupiñán, Moises Caicedo y Jeremy Sarmiento; contando también con la capitanía de Enner Valencia, que juega en el Fenerbahce.

También se encuentra en el grupo A la selección de Senegal, actual campeón de África que tiene jugadores como Sadio Mane (aunque está lesionado y se perderá al menos el partido inaugural), Edouard Mendy, Idrissa Gueye y Kalidou Koulibaly; siendo un rival muy complicado.

Representando a Europa, tenemos a Países Bajos, que vuelve a una Copa del Mundo desde Sudáfrica 2014. Con jugadores como Memphis Depay, Frankie de Jong, Daley Blind, Xavi Simons y Virgil van Dijk, serán difíciles de superar en este grupo.

¿Cuáles son los principales mercados disponibles y apuestas para el Grupo de Ecuador?

Como mencionamos anteriormente, las opciones de mercados y las cuotas son muy variadas si buscas apostar por La Tri.

Entre los principales mercados y cuotas podemos mencionar las siguientes.

Ganador del partido

Sin duda, el mercado más recurrente y solicitado por los usuarios de las casas también conocido como 1x2.

Las cuotas para este mercado según LaTribet son las que se muestran a continuación:

Qatar vs Ecuador

Qatar: 3.30

Empate: 3.10

Ecuador 2:35

Países Bajos vs Ecuador

Países Bajos: 1.62

Empate: 4.00

Ecuador: 5:50

Ecuador vs Senegal

Ecuador: 2.70

Empate: 3.20

Senegal: 2:70

Más de/menos de

Este mercado consiste en predecir el total de goles que serán anotados durante el encuentro. En este caso, LaTribet paga las siguientes cuotas en algunos de los casos mostrados a continuación:

Qatar vs Ecuador

Más de 3.5: 4.80

Más de 4.5: 9.50

Más de 5.5: 15.00

Menos de 3: 1.22

Menos de 0.5: 6.50

Menos de 4.5: 1.04

Apuesta sin empate - 90min

Otra de las opciones que nos ofrece el Mundial de Fútbol en fase de grupos para realizar pronósticos deportivos es el mercado llamado "Apuesta sin empate - 90 min", el cual consiste en elegir un resultado donde solo puede ganar uno de los dos equipos en el tiempo regular.

Por ejemplo, en el caso de Qatar vs Ecuador, tenemos las siguientes cuotas para este mercado según LaTribet:

Qatar: 2.20

Ecuador: 1.62

Ambos equipos anotan

Otro de los mercados para realizar pronósticos durante el Mundial Qatar 2022 es el llamado "ambos equipos anotan - 90min", el cual, como su nombre lo indica, consiste en realizar la predicción por que cada equipo anote en el tiempo regular.

En este caso, la cuota de cada elección para el partido entre Ecuador vs Senegal es la siguiente según LaTribet Ecuador:

Sí anotan ambos equipos: 1.90

No anotan ambos equipos: 1.85

Apuestas para ganador de grupo

En su camino y lucha por ganar el mundial, cada selección luchará por conseguir el mejor resultado en los partidos. Por esta razón, entre los mejores mercados ofrecidos tenemos al "Ganador de Grupo".

En este caso, las cuotas para realizar pronósticos por el equipo ganador del grupo al final de la primera fase son como se muestran a continuación.

Ganador Grupo A

Países Bajos: 1.43

Senegal: 6.00

Qatar: 16.00

Ecuador: 6.00

Apuestas especiales

Este tipo de opciones para realizar pronósticos consiste en elegir determinados resultados en fase de grupos y fases avanzadas como cuartos de final, octavos de final, etc.

Entre las principales opciones que nos presenta LaTribet tenemos:

Continente del ganador

Europa: 1.40

Sudamérica: 2.85

Resto del Mundo: 15.00

Balón de Oro

Kylian Mbappe: 11.00

Karim Benzema: 13.00

Lionel Messi: 10.00

Kevin De Bruyne: 15:00

Harry Kane: 15:00

Realiza Pronósticos en la Copa del Mundo sobre la marcha

Independientemente de los partidos o equipos a los que puedes elegir como favoritos, entre los que se encuentran Francia, Alemania, Brasil, Argentina, entre otros de los más poderosos del mundo; recuerda que puedes llevar a cabo pronósticos desde cualquier lugar en el que te encuentres.

Para ello, solo debes ingresar a tu cuenta de juego desde un dispositivo móvil como celular o tablet y elegir el/los mercado(s) de tu preferencia con las selecciones que contengan las mejores opciones de ganar.

Así, de esta manera, no debes preocuparte por acceder a los mejores mercados en caso te encuentres de viaje o fuera de casa, ya que siempre tendrás una opción para aprovechar las probabilidades del torneo a tu favor.

Consejos para realizar tus pronósticos de fútbol en Qatar 2022

Apostar en cualquier deporte requiere tener conocimiento de sus reglas, los equipos y sus jugadores. Sin embargo, si deseas realizar un pronóstico de fútbol durante la Copa Mundial 2022, quizás debas considerar los siguientes puntos antes de efectuar una jugada:

Rendimiento del equipo

Puedes investigar cómo se ha desempeñado cada equipo nacional en competiciones anteriores e inspeccionar las estadísticas de cada jugador.

Dado que la mayoría de los jugadores de fútbol juegan en clubes internacionales, comprender cómo se desempeñarán en el equipo nacional podría brindarte una ventaja.

Lesiones y alineaciones

Las alineaciones de los equipos nacionales a menudo se publican unas semanas antes del inicio del Mundial 2022, por lo que resulta importante tener más información sobre cada jugador, su rendimiento y si ha sufrido alguna lesión reciente.

De igual manera, antes de cada partido, el director del equipo dará a conocer la alineación para ese evento en particular. La alineación, o cualquier cambio también puede afectar el resultado dependiendo de la posición de cada jugador, algo que puede definir la cantidad de goles al final del resultado.

Geografía del evento Mundial 2022

Todos los partidos de la Copa del Mundo se llevarán a cabo en varios estadios de Qatar. Ante esta razón, el clima y la temperatura también pueden afectar el rendimiento de cada jugador, especialmente aquellos que no están acostumbrados a temperaturas más secas y cálidas.

Estrategia de equipo

Algunas selecciones nacionales y sus entrenadores optan por un desempeño más ofensivo, mientras que otras usan un juego más defensivo. Si tienes un conocimiento de la estrategia de cada selección, esto puede ayudarte a multiplicar tus opciones de resultar ganador.

Cuotas en vivo

No olvides que no importa si lo haces en fase de grupos, octavos de final o durante la final; un pronóstico en vivo puede ofrecer mejores cuotas debido a la modalidad de juego, algo que no debes perder de vista.

Apuestas especiales

Sigue de cerca las opciones de apuestas especiales que ofrece una determinada plataforma y saca el máximo provecho de las cuotas y oportunidades para multiplicar tus ganancias.

Arriesga por el campeón

Uno de los mercados que ofrece mejores cuotas es, sin duda alguna, el que permite elegir a la selección campeona del Mundo. Puedes arriesgarte por esta opción y quizás obtener un buen resultado para incrementar tu bankroll.