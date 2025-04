"Pacho es un defensor de élite": prensa internacional reconoce al jugador del PSG

En el último minuto del partido ante Aston Villa, el defensor ecuatoriano Willian Pacho (23 años) protagonizó una salvada que permitió la clasificación del París Saint-Germain a las semifinales de la Champions League.

Su intervención, ocurrida el pasado 15 de abril, se viralizó rápidamente en redes sociales. La prensa internacional y sus propios compañeros destacaron la actuación del tricolor, quien no solo aseguró el resultado global (5-4), sino que reivindicó su imagen tras verse comprometido en dos jugadas que terminaron en goles del conjunto inglés.

El periodista argentino Pablo Giralt no escatimó elogios: “Willian Pacho, defensor de élite. Se dice y no pasa nada”, escribió en su cuenta de X, destacando el crecimiento del ex Independiente del Valle en su primera temporada en el balompié francés.

Desde Francia, el portal especializado Actu Foot, con más de 8,3 millones de seguidores en la misma red social, también resaltó su accionar: “¡Estaba en el lugar correcto, en el momento justo!”.

Dentro del vestuario parisino, su compañero de zaga y capitán del equipo, Marquinhos, fue contundente al describirlo: “Pachito es un monstruo. Es buena gente y trabaja muchísimo. Tiene calidad y fuerza. Es un defensor completo. Me alegra tener compañeros como él”.

William Pacho es una de las estrellas de PSG. EFE

Por su parte, la revista digital Invictos aseguró que “sin el central sudamericano, en estos momentos no habría celebración en París. De Ecuador para el mundo”.

Tercer ecuatoriano en alcanzar las semifinales de Champions League

Willian Pacho se convierte en el tercer ecuatoriano en alcanzar las semifinales de la Champions League, sumándose a Antonio Valencia (Manchester United, 2010-11) y Pervis Estupiñán (Villarreal, 2021-22).

En la siguiente fase, el PSG se medirá al Arsenal, que ayer derrotó 2-1 a Real Madrid (5-1 marcador global) en una inspirada jornada en el Santiago Bernabéu.

El jugador esmeraldeño tiene la posibilidad de cerrar una temporada de ensueño con cinco títulos en su haber. A los ya conquistadas Supercopa de Francia y Liga, se suma su presencia en la final de la Copa de Francia, las semifinales de la Champions League y su debut en el Mundial de Clubes el próximo junio.

THANK YOU WILLIAN PACHO 🇪🇨

pic.twitter.com/GKXugJKth7 — 𝙋𝙎𝙂𝙍𝙮𝙣 (@YourLocalPSGfan) April 15, 2025

