Nicole Caicedo impacta por su velocidad y belleza

Para la guayaquileña Nicole Caicedo, París 2024 ha sido inolvidable, no solo porque fue su debut en unos Juegos Olímpicos, también porque recibió cientos de mensajes que además de su talento en la velocidad, destacaban su belleza. Tal fue el impacto para ella, que aún no puede creer que durante los Juegos empezaron a seguirle más de 7.000 usuarios en su Instagram.

Las redes sociales se llenaron de comentarios tras su primera aparición en los 200 metros planos, pues las transmisiones en atletismo dejan ver una por una a las competidores, dándoles unos segundos para saludar, sabiendo que están siendo enfocadas al pronunciarse su nombre. Nicole, aplaudiendo con los brazos arriba, no dejó de mostrar una perfecta sonrisa y su imagen causó curiosidad.

Luego de sus competencias, al finalizar la jornada, se dio cuenta de que le llegaban fotos que le habían tomado, comentarios en sus publicaciones y no paraban las notificaciones. “Fotos de todo, descuidada, sobre todo de ecuatorianos que estaban en París. Yo me fui de aquí con 1.200 seguidores y, de repente, la cuenta explotó a 9.000”, cuenta a EXPRESO reviviendo esa sensación, todavía sorprendida.

A pesar de que su prioridad es que la reconozcan por sus logros en el deporte, Nicole se muestra alegre ante los cumplidos que ha recibido. “En ningún momento lo tomé a mal. En algún punto sí me di cuenta que me hablaban más de la belleza (y no de deporte), pero a mí me gusta eso, porque además de conocerme en el ámbito deportivo, está bien que me conozcan por cómo soy, cómo hablo, la forma de vestir, etc. Considero que eso también está bien”, opinó.

Y es que muchos apuntan a que la atleta tiene dotes de reina de belleza por su forma de posar y caminar frente a las cámaras. Incluso una cuenta de Tik Tok especializada en ‘misses’ ecuatorianas le dedicó un video en donde sugería que Nicole bien podría participar en un concurso de belleza.

Esa publicación alcanzó más de 500.000 vistas y en todos los comentarios se resaltaba su físico. La deportista no tiene en sus planes las pasarelas, pero sabe que en esta época los seguidores ayudan mucho a nivel de marketing deportivo.

“Salí beneficiada”, dice, al repasar su crecimiento en redes sociales. Además, asegura que todos los buenos comentarios le dan ánimos para seguir adelante en su carrera y, desde ya, proyectarse a Los Ángeles 2028.

CON GRAN PROYECCIÓN

Nicole Caicedo (c) durante la prueba de 200 metros planos en París. ARCHIVO / EXPRESO

Caicedo fue parte de las pruebas de 200 y 400 metros planos en los Juegos Olímpicos y, aunque tuvo una mala experiencia en la distancia más larga por una salida en falso que la dejó descalificada, en los 200 metros pudo avanzar al repechaje y se siente satisfecha de su participación.

“Se sabía que iba a ser duro, estábamos con las mejores del mundo, pero sentí que di lo mejor de mí, me sentí con más confianza. Tal vez los nervios pudieron atacar, pero siento que cada momento de la carrera lo disfruté”, evalúa.

La deportista fue la grata sorpresa del último ciclo olímpico en cuanto a las pruebas de velocidad, pues en el 2023 marcó récords nacionales en sus dos distancias, y en 400 metros, que es su especialidad, logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

Con ese buen momento y, con lecciones de París, se toma unas vacaciones en estos días, antes de volver a la pista con experiencia y confianza. “Los Olímpicos son de esas oportunidades vividas que me sirven para poder llegar con más confianza a los próximos Juegos, más decidida, más profesional a la hora de enfrentarme a la carrera”, sentenció.

