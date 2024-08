Esther Galarza: "Ni siquiera una gota de agua recibí", la ciclista explota

En un discurso cargado de tensión y verdades, Esther Galarza, la ciclista ecuatoriana del equipo Pato Bike BMC Team, no dejó nada sin decir y lo expresó con una sinceridad brutal. Galarza, quien recientemente conquistó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina, se dirigió a sus críticos y a aquellos que no le ofrecieron apoyo con un desdén helado.

¿Quién es Esther Galarza?, se preguntó retóricamente. "Soy una deportista que ha dado lo mejor de sí en el ciclismo, a pesar de que en mi propio país el apoyo ha sido casi inexistente. A los pocos que me han apoyado en Ecuador, les agradezco de corazón. Puedo contarlos con una mano y me sobran dedos. A ellos, les daré mi gratitud en persona, porque se la han ganado. Pero a las instituciones que deberían haber respaldado mi carrera, como la Federación Ecuatoriana de Ciclismo y el Ministerio del Deporte, no tengo nada que decirles. Ni siquiera una gota de agua recibí de su parte.”

Esther Galarza no se quedó con nada

🤬 “EN ECUADOR SE HACEN MUY MAL LAS COSAS, TODOS LOS CICLISTAS ECUATORIANOS QUE ESTAMOS EN EL WORLD TOUR NOS HEMOS FORMADO EN COLOMBIA”



“No tengo nada que agradecer a Ecuador, esta victoria me la dedico a mi”



- Esther Galarza luego de ganar una etapa en la Vuelta a Colombia pic.twitter.com/NKunfdW6r9 — Área Deportiva FM 📻🎙 (@AreaDeportivaFM) August 22, 2024

La tercera etapa, en la que Galarza recorrió 108 kilómetros entre Barranquilla y Minca, fue un campo de batalla personal para ella. Y mientras sigue participando en la Vuelta a Colombia, con su próxima cita en la cuarta etapa del 23 de agosto de 2024, el resentimiento y la frustración se hicieron palpables en sus palabras.

La ciclista también abordó la dolorosa situación de Richard Carapaz: “En Ecuador se hacen las cosas terriblemente mal. Mira cómo, a pesar de ser el campeón olímpico, no llevaron a Richard a los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando fue él quien ganó el cupo”, comentó, dejando claro su descontento con la gestión de su país.

Todos llevaron su parte

El momento más duro llegó cuando, con una franqueza dijo: “Hay mucha gente en Ecuador que no apoya nada. Si vas a apoyar, hazlo con todo. Si no, mejor no hagas perder el tiempo. Porque al final, uno invierte tiempo y dinero para que luego te den $ 5 y quieran recibir toda la gloria y los méritos. Así no funcionan las cosas.”

Galarza, con una determinación inquebrantable, concluyó su discurso diciendo: “Todos los ciclistas ecuatorianos en el World Tour, incluso Miryam Núñez en el ciclismo femenino, se han formado en Colombia. No tengo nada que agradecer a Ecuador. Por eso, esta victoria me la dedico a mí misma.”

Con la cuarta etapa en el horizonte, el 23 de agosto de 2024, Galarza se prepara para enfrentar el recorrido de 134 kilómetros entre Ciénaga y Bosconia, llevando consigo el peso de su verdad y el deseo de demostrar que el talento y la determinación pueden florecer incluso en medio de la adversidad.

