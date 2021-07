Nassib Neme: "¿Algo más de lo que hicieron los dos últimos partidos? ¿Quién sabe si pueda existir algo peor?"

No hay dudas que lo sucedido en el Clásico del Astillero dejó un sinsabor en la parcialidad azul. La herramienta del VAR se inhibió y luego se paró, por más de 20 minutos, tiempo en el que los azules perdieron un jugador, pudo haber un penal y casi se va un amarillo.

Nassib Neme, titular del Bombillo, no ocultó su descontento al hablar con EXPRESO sobre este tema y fue fiel a su estilo.

"Todo lo que intentan contra Emelec es como querer detener un concierto alentando al público que no asista. El músico puede tocar solo y con la sala vacía, si le da la gana", empezó arremetiendo el dirigente millonario.

"El equipo está muy orgulloso de lo que fue capaz, pero con la bronca de lo sucedido. Esto que sucedió entre el VAR intermitente y las posteriores decisiones del juez en cancha rebasan los límites ya desgastados de la confianza en este juego", agregó Neme.

Sobre las garantías que siente el dirigente, para el futuro de Emelec en la competencia, fue directo sobre si se puede repetir esta serie de errores, como en el Clásico: "No lo sé. ¿Algo más de lo que hicieron los dos últimos partidos? ¿Quién sabe si pueda existir algo peor y actividades más confusas y sospechosas? Pero este equipo y su cuerpo técnico ya han mostrado de lo que son capaces y están preparados", enfatizó.

Acerca de la ausencia de Zapata en el último duelo, Neme no se preocupa. Además dejó en claro que no buscará que se le quite la sanción. "Emelec tiene plantel para reemplazar cualquier ausencia. Si no está Zapata estará Cevallos, Brian Sánchez o Jefferson Caicedo a perfil cambiado. Vamos a ir Manta a buscar el partido y sin llorar por ausencias", sostuvo.