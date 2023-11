El Nacional pide a gritos elecciones, sin esperar tres meses reglamentarios

Tras la resolución del Ministerio del Deporte de no aceptar el registro de la directiva de El Nacional para el periodo 2023-2027, y de inhabilitar por ocho años a la expresidenta Lucía Vallecilla, la mayoría de socios piden la realización de elecciones inmediatas.

Richard Carapaz va por el premio al juego limpio de Juegos Panamericanos Leer más

La urgencia se fundamenta en no dejar al club en acefalía, pues se viene su participación en Copa Libertadores, así como la renovación de los contratos de los jugadores y el cuerpo técnico para 2024. Además del pago de los sueldos a los trabajadores, entre otros pendientes.

Consultado por EXPRESO, el jurista deportivo Celso Vásconez asegura que el camino a seguir es que una instancia superior, como la Asociación de Fútbol No Profesional de Pichincha (AFNA) o la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tome cartas en el asunto.

“El escenario es que el Ministerio del Deporte le diga a AFNA, que es la asociación provincial a la cual el club está afiliado, que llame a elecciones. Hay que recordar que la ley prohíbe la autoconvocatoria. Entonces, obligatoriamente es un organismo superior el que debe llamar al proceso”, precisó el abogado.

De acuerdo con la Ley del Deporte, al no ser reconocida la directiva encabezada por Vallecilla, el club entró en acefalía, ya que no reconoce una prórroga de funciones y la actual dirigente no puede tomar decisiones, firmar contratos y menos llamar a comicios. Pero hay más.

Entre los jugadores y demás trabajadores ya hay incertidumbre sobre quién se encargará del pago de sueldos, además de la renovación de contratos, ya que la mayoría del plantel termina su vínculo en diciembre de este año.

Siga leyendo: (Independiente vs. Orense: Los Rayados empiezan la recta hacia las finales de LigaPro)

Ante este panorama, el excandidato a la presidencia Marco Pazos, quien lidera conjuntamente con Richard Flor la agrupación R64 (una de las que impugnaron la elección de Vallecilla), asegura que la FEF debe nombrar un ejecutor o interventor, para que sea el que llame a elecciones. “La Federación tiene que decir: Señores de El Nacional, lastimosamente el Ministerio no les dio las credenciales, así que vamos a poner un ejecutor para que se encargue del proceso y ustedes quedan afuera del club”, precisó Pazos.

Aucas vs. Delfín: fecha, hora y dónde ver la jornada 14 de LigaPro Leer más

El excandidato hace énfasis en que “no hay que perder tiempo”, porque tienen varios aspectos de los que hacerse cargo, como el tener al día al club o negociar jugadores. De ahí que pidió que hasta finales de año se llame a elecciones y poder votar máximo hasta mediados de enero.

Según Washington Andrade, socio y coordinador de la agrupación Gente Roja (que también denunció a Vallecilla), el pago de los sueldos del equipo de Primera debería estar a cargo de la LigaPro, a través “de los dineros que se generan por los derechos de televisión con Gol TV”.

No obstante, Andrade denunció: “El directorio de la señora (Lucía Vallecilla) se encuentra en funciones prorrogadas, de manera irregular, abusiva... por lo tanto podría hacerse cargo al menos del pago de sueldos. Y en el caso de firmar nuevos contratos, estos estarían sujetos a la revisión de la nueva directiva”.

Finalmente, y no menos importante, está el pago a trabajadores de la institución, quienes consultados por EXPRESO prefirieron no dar nombres, pero sí aseguraron sentir preocupación acerca de qué va a suceder con sus remuneraciones.

VALLECILLA SIGUE PRESIDIENDO ACTOS

Vallecilla redeada de directivos, jugadores y cuerpo técnico en una ceremonia, la tarde del jueves 23 de noviembre. Cortesía

La expresidenta de El Nacional Lucía Vallecilla aseguró este viernes 24 de noviembre que no ha sido inhabilitada para ser dirigente o terciar en las siguientes elecciones del conjunto militar.

Felipao habla de su futuro, Torres avanza de ronda e Hincapié espera titularidad Leer más

En una entrevista con una radio capitalina, ella mencionó: “Ayer (jueves) fui al Ministerio del Deporte y me entregaron un documento totalmente diferente al que se publicó en redes. En el documento no dice que estamos sancionados ocho años”.

La tarde del jueves 23, la cuenta oficial de los puros criollos en la red social X subió cuatro fotos en las que se aprecia a toda la directiva, jugadores y cuerpo técnico participar en la ceremonia del décimo tercer aniversario de la revista Rojos por Siempre. “¡Que vivan los puros criollos y su gente!”, decía el post.

De acuerdo con el artículo 153 de la Ley del Deporte, si existe un dirigente cuyo período ha fenecido y continúa indebidamente ejerciendo el cargo, deberá ser sancionado por un tiempo igual al doble del período del cargo que ejercía. En eso estaría incurriendo Vallecilla, de acuerdo con la apelación presentada por las agrupaciones Gente Roja y R64.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡Suscríbete a EXPRESO!