El Nacional, un equipo sin dinero y sin apoyo del gremio de futbolistas

La crisis económica persiste en El Nacional, sus jugadores no aguantan más la deuda de sus salarios y hasta piden la intervención de LigaPro y la Ecuafútbol (FEF).

Esta realidad también denota otro problema que es señalado por uno de los miembros de la plantilla militar, la falta de apoyo de parte de la Asociación de Futbolistas del Ecuador (AFE).

Marco Pazos, presidente de El Nacional, reconoció a EXPRESO que ya son cuatro meses de atrasos de sueldos, pero que están “en busca de soluciones para el problema económico”, por lo que convocaron para la tarde de este lunes 28 de octubre a los futbolistas a la sede del club. La intención fue “conversar con ellos” y exponer las propuestas para el pago de los valores pendientes.

El directivo mencionó que tienen claro que es un asunto que deben “resolverlo internamente de la institución”, no obstante esperan que LigaPro “pueda ayudar en algo”.

“Entiendo claramente la situación de todos nuestros jugadores y cuerpo técnico, pero nosotros teníamos que pagar 78 mil dólares en la FEF sino nos restaban 6 puntos en la tabla y teníamos que priorizar. Estamos consiguiendo recursos para que haya dinero en esta semana y ellos estén tranquilos”, explicó Pazos.

La Asociación de Futbolistas del Ecuador no se ha presentado

Por su parte, este Diario conversó con un integrante de jugadores de El Nacional, quien prefirió no ser nombrado, pero reveló que no han tenido “ningún acercamiento” con la AFE, ante esta situación en donde señaló se ven perjudicados.

“La verdad es que la agremiación en el país es una decepción, solo cuando necesitan votos se dan paseo por todos los equipos. Después de eso, hasta el sol de hoy hemos estado solos”, dijo el futbolista, el que además aseguró estar sorprendido con la ausencia del presidente gremial, Carlos Tenorio, debido a que “es una persona de fútbol y conoce sobre estos problemas”.

El jugador del equipo militar agregó: “Esto lo pensamos varios de mis compañeros. La agremiación no está cuando se los necesita”.

EXPRESO intentó contactarse con Tenorio, pero hasta el cierre de esta edición no recibió una respuesta.

Por otro lado, el pronunciamiento de LigaPro llegó con su presidente, Miguel Ángel Loor, quien afirmó que “el control económico ha sido un dolor de cabeza” para los dirigentes, pese a que al mismo tiempo aceptó que ha habido flexibilidad para los equipos de parte de la organización.

“Lamentablemente, aunque tratamos, no podemos resolver todos los problemas internos... En LigaPro todavía no tenemos reglas 100 % rígidas porque expulsaríamos 3-4 clubes al año (por los manejos de estos equipos antes de LigaPro). Sin embargo, las reglas de LigaPro han logrado exponer a ciertos clubes y por no poderlas cumplir paulatinamente han ido saliendo del sistema (torneo)”, dijo Loor.

El Nacional se impuso 2-1 a Mushuc Runa en el partido de ida. cortesía

Detalló que a los militares son los únicos a los que se las ha cancelado todos los valores, antiguos y actuales, de los derechos de televisión, pero que estos se han pagado “a acreedores, embargos o cesiones”.

En esta campaña, El Nacional ya fue suspendido de contratar refuerzos debido a deudas con la FEF, sin embargo pudo pagar a tiempo para poder habilitar a sus contrataciones.

Esta crisis se presenta en los puros criollos previo al duelo que el jueves 31 de octubre tendrá que disputar como local ante Mushuc Runa, en la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador, torneo que ven como el ‘salvavidas’ para clasificar a la Copa Libertadores y los ingresos que trae consigo el torneo.

