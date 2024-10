Emelec | Alexander González advierte que el descenso es un riesgo latente

Otro día sin paz en Emelec. El lunes 28 de octubre el lateral derecho Alexander González profundizó en la crisis deportiva y económica del club que, de seguir en su mala racha de resultados, advierte que el descenso a la Serie B es un riesgo latente.

“Estoy en un club importante dentro de Ecuador, pero la realidad es que si la situación sigue así, por lo que yo he visto normalmente, los clubes grandes terminan en Segunda División”, afirmó el defensor venezolano.

González, quien retomó los entrenamientos con el primer equipo tras ausentarse unos días la semana anterior y quedar fuera de la convocatoria ante la Universidad Católica, agregó: “No es un tema de salarios solamente, es un tema de impagos de primas, de pasajes aéreos y de la demanda en FIFA que no le permite al equipo fichar hasta mitad del próximo año”.

Jugadores de Emelec evidencian en sus rostros el malestar por la mala situación del equipo. KARINA DEFAS / Expreso

Sobre el tema de fichajes, el futbolista sabe que el Bombillo está imposibilitado de contratar refuerzos “hasta junio del año que viene (2025)”.

“No se pueden hacer contrataciones importantes para estabilizar la situación del club. Esto no acabará mañana. Soy una persona honrada, honesta y sincera. Por trabajo no creo que nos ataquen, pero hay un miedo interno por decir la realidad; lo que está sucediendo”, añadió.

González también reveló que la directiva que encabeza José Pileggi ya les dijo que no hay dinero y que él ha decidido quedarse entrenando y jugando hasta final de temporada.

“No quiero que se tergiverse la información. Yo no he abandonado al club, aquí estoy. No hay dinero, eso nos han dicho”



“Hoy he decidido estar con mis compañeros, no quiero que se tergiverse mis acciones y digan que yo abandoné el club. Estaré a disposición, entendiendo que no hay dinero, ya nos lo dijeron. Las veces que no entrenamos, no sé de dónde aparece, pero ha aparecido de una forma u otra”, concluyó.

En la tabla acumulada, Emelec posee 32 puntos y está a cuatro unidades del Mushuc Runa (36), que marca en la séptima casilla el último boleto a la Copa Sudamericana 2025. Restan 12 puntos en disputa.

