Lo que comenzó como una simple intención por parte de la AFA, terminaría siendo realidad. Varios medios de comunicación argentinos afirman que la FIFA finalmente otorgaría el cambio de sede del mundial sub 20 al país sudamericano. Este proceso se da luego de que el máximo órgano del fútbol a nivel mundial, le retire la sede a Indonesia por problemas políticos en contra de uno de los participantes del torneo.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que Gianni Infantino recibió la documentación requerida para que el buró de la FIFA resuelva si Argentina será o no la nueva sede de la copa del mundo sub 20. Un proceso que debe hacerse a contrarreloj pues el torneo está establecido para que arranque en Mayo y desde la organización, se anunció que NO se cambiaría la fecha.

🗣️ Gianni Infantino y la posibilidad de que el Mundial Sub20 de Indonesia se traslade finalmente a Sudamérica, específicamente a Argentina. #2EnLaCiudad pic.twitter.com/OeI0F3Xu0P — Versus (@SomosVersusPY) March 30, 2023

Medios de comunicación en Argentina se muestran optimistas e incluso anuncian que este fin de semana, la FIFA anunciaría el cambio de sede de manera oficial. De confirmarse esta noticia, el torneo se jugaría entre el sábado 20 de mayo y el domingo 11 de junio, día de la gran final.

El Mundial de fútbol Sub 20 se va a jugar en Argentina.

FIFA lo va a confirmar entre sábado y lunes. pic.twitter.com/rkQ2rCcpOb — Gastón Edul (@gastonedul) March 30, 2023

🇦🇷 ¡ARGENTINA SERÁ SEDE DEL MUNDIAL SUB 20! 🏆



La FIFA determinó que la competición que comenzará el 20 de mayo se desarrollará en suelo argentino, según contó @gastonedul. La Albiceleste tendrá un cupo como anfitrión a pesar de no haber clasificado en el Sudamericano. pic.twitter.com/IcHTBK7QsV — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2023

Con este cambio, Argentina clasifica

Si la FIFA decide que la copa del mundo sub 20 se juegue en Argentina, significaría que la selección albiceleste se clasificaría automáticamente por ser la sede del torneo. Esta regla aunque es indiscutible, si generó diversos comentarios pues aquella misma selección no logró clasificarse al mundial sub 20 luego de quedarse fuera del hexagonal final jugado en el sudamericano sub 20 en Colombia.