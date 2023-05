Los jugadores de la selección ecuatoriana sub-20 festejaron desahogados el gol de la victoria del martes ante Eslovaquia. El conjunto lució más ordenado y con una idea de juego que no demostraron ante Estados Unidos.

Luego de la victoria de la Mini-Tri ante el conjunto de Eslovaquia por 2-1, el equipo de Miguel Bravo parece haber encontrado la alineación para afrontar su último cotejo de esta fase de grupos que será este viernes 26 de mayo, ante Fiyi, en donde buscarán los 3 puntos para meterse directo a octavos de final.

Sin muchos cambios, pero con mucha ilusión, Ecuador logró llevarse un partido en el que comenzó perdiendo al minuto 29 tras un potente tiro de Máté Szolgai que puso en ventaja al equipo europeo, mientras que en el banco de Ecuador se sentía preocupación.

La historia era distinta en la cancha. Había optimismo; fue Óscar Zambrano quien animó a sus compañeros para buscar la victoria en un partido que estaba cuesta arriba.

Aquel jugador que no logró deslumbrar en el Sudamericano Sub-20 jugado en Colombia a inicios de este año, se puso la número 5 y sacó adelante a su país en un partido muy complicado. Nilson Ángulo conectó con Kendry Páez y este a su vez con Justin Cuero, era el 1-1 al último minuto del primer tiempo y el San Juan del Bicentenario repleto de argentinos y un puñado de ecuatorianos, estalló de júbilo.

En la segunda parte, la selección ecuatoriana, nuevamente con Nilson Ángulo por izquierda, resurgió tras un pase a José Klinger, pero este remató por fuera del área. Cuando la pelota parecía que se iba a las gradas, en el último tramo terminó bajando y metiéndose en el arco defendido por Hrdina. Fue el 2-1 para la Mini-Tri.

En los últimos 45 minutos, el equipo tuvo la ventaja de que Zambrano se mostró más suelto y sin muchos nervios como en la primera mitad, liderando los ataques de la Tri en donde todas las pelotas pasaban por sus pies.

La Tri dejó ayer San Juan para ir a Santiago del Estero, donde medirá a Fiyi. Cortesía

De 54 pases, el equipo de Miguel Bravo logró completar 46. De 12 pases largo, hizo efectivo 8. Tuvo 4 barridas ganadas y 5 intercepciones, dejando como resultado una calificación de 8.2 en el partido. El mejor de la cancha fue él.

“Contra Estados Unidos no se nos dieron las cosas, creo que por lo que no nos conocíamos del todo; sin embargo, contra Eslovaquia sí funcionó lo que trabajamos en la semana con Sebastián González. Yo me siento mejor jugando un poco más suelto por ese lado de la cancha”, dijo el joven santodomingueño en el pospartido.

Para el partido ante Fiyi, Zambrano deja la vara muy alta. El rival viene mostrándose muy débil, de ahí que el estadio Madre de Ciudades, ubicado en Santiago del Estero es la clave para que Ecuador cierre con autoridad la última fecha del grupo B.

Miguel Bravo, DT de la Sub-20, pudo dar a conocer que lo más probable es que el equipo tricolor se repita ante la selección oceánica y lograr el tan afamado boleto dorado a octavos de final, para seguir soñando.