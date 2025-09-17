Expreso
Lucía Yépez
Lucía Yépez celebra tras su victoria en las semifinales del Mundial.Cortesía

Mundial de Lucha: Génesis Reasco y Lucía Yépez a la final por el oro en Croacia

Las luchadoras olímpicas ecuatorianas pasan con méritos la semifinal y disputarán el primer lugar del podio

Ecuador amaneció con buenas noticias en la lucha ecuatoriana, luego de que Lucía Yépez, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de París y Génesis Reasco, diploma olímpico por el quinto lugar en su categoría, clasificaran a la final en el Campeonato Mundial de Lucha que se disputa en Zagreb, Croacia.

Reasco, quien tiene previsto pelear por el primer lugar hoy miércoles 17 de septiembre, a las 13:58 (hora de Ecuador), llega a la definición de la categoría 76 kilogramos luego de vencer 5-3 a la cubana Milaimy Marín.

La rival que tendrá en frente Génesis será la número 1 del ranking mundial: Aiperi Medet, de Kirguistán.

La otra ecuatoriana que está en estas instancias, Lucía Yépez, superó las semifinales este miércoles 17 de septiembre, tras vencer 5-3 a Antim Antim de India.

Con la victoria, La Tigra peleará por el oro de la división 53 kg de la lucha libre femenina este jueves 18 de septiembre, ante la japonesa Haruna Murayama, a las 11:00 de Ecuador.

