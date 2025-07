Mundial de Clubes 2025: ¿Cuándo y a qué hora se jugará la final?

El nuevo Mundial de Clubes de la FIFA es más que un torneo; es una declaración de emociones de alto nivel. Ha demostrado ser un evento vibrante que ha redefinido el calendario futbolístico, y su gran final está a punto de sellar su rotundo éxito. El Chelsea, equipo en el que milita el ecuatoriano Moisés Caicedo, fue el primero en asegurar su pase a la disputa del título.

El domingo 13 de julio a las 14:00 (hora de Ecuador), el MetLife Stadium de Nueva York será testigo del choque entre los Blues y el vencedor del cruce entre Paris Saint-Germain y Real Madrid, que se disputa este miércoles 9 en el mismo escenario deportivo. Esto significa que el trofeo podría quedar en manos de un club con presencia ecuatoriana.

Este encuentro no solo coronará al primer campeón bajo el nuevo formato auspiciado por la FIFA, sino que también solidificará la visión de la organización para un torneo global que inyecta más de 1.000 millones de dólares en el desarrollo de la competición. Solo por participar, se repartieron 525 millones de dólares, y otros 475 millones se distribuyen según los resultados.

Willian Pacho (i) se perderá la final del Mundial de Clubes 2025. cortesia

Una de las grandes novedades de este torneo es que no distingue entre perder en semifinales o quedar tercero. Al no haber partido por el tercer lugar, el organismo no otorga un bono especial por subirse a un podio simbólico.

Un balón especial para la final del Mundial de Clubes

La FIFA y la marca Adidas han lanzado una edición especial del balón, que llevará detalles en colores azules y dorados, para homenajear al país anfitrión y destacar la instancia decisiva de la competencia.

La final del Mundial de Clubes será europea

Este certamen ha ofrecido emociones inigualables, consolidando su lugar como una cita obligada para los amantes del balompié. El broche de oro lo pondrán el Chelsea y el ganador entre Real Madrid o PSG, dependiendo del resultado de este miércoles.

