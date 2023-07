Las vacaciones del jugador ecuatoriano Moisés Caicedo continúan en el país. Aprovechando ese descanso, el aún futbolista del Brighton de Inglaterra compartió con la fanaticada tricolor en un Meet and Greet privado, en la ciudad de Quito, donde habló de su actualidad y la probabilidad de irse al Chelsea, así como de su pasado en Independiente del Valle, equipo donde tuvo sus inicios.

Sentado junto a Gonzalo Plata, compatriota que también se encuentra a horas de decidir su futuro en el Real Valladolid, Moi se mostró alegre y distendido. Tuvo la oportunidad de conversar y fotografiarse con el presidente de Independiente del Valle, Michel Deller, y hablar de su 'sentimiento' rayado.

"Hablé con el presidente Deller y me dijo que quisiera que regrese a IDV; yo le dije que con mucho gusto. Me gustaría volver y ayudar a los jóvenes como lo está haciendo Pellerano ahora; sería un sueño", confesó.

Sobre su posible vinculación con el Chelsea a de Inglaterra, Caicedo confirmó lo que ya se sabe: que existe el interés y que todo está aún en negociaciones. Y es que en caso de darse, el jugador estaría pasando a ese club por más de 100 millones de dólares, cifra que lo convertirían en el jugador mejor valuado en el mercado. Aún así Nño Moi guarda la calma y dice sentirse feliz que valoren su trabajo.

"Es una emoción muy grande. ¿A qué chico no le gustaría que no estén hablando de él? Lo sé manejar, no me dejo llevar de las emociones", recalcó. Ya sobre su llegada al Chelsea recalcó: "Disfruto con mi familia por ahora. Hay presión, pero estoy tranquilo, espero lo que Dios decida. Él sabrá lo que es mejor para mí".