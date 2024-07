Moisés Caicedo disfruta de la playa y confirma que será papá

Las alegrías para Moisés Caicedo trascienden lo futbolístico. El destacado volante de la Tricolor no solo celebra sus logros en el campo de juego, sino también una alegría personal como el que será papá.

Así lo reveló en sus redes sociales, donde compartió imágenes de sus recientes vacaciones en Ecuador, confirmando lo que ya se rumoraba hace semanas. En una de las fotografías que publicó en su cuenta de Instagram, el Niño Moi se muestra besando la barriga de su pareja, Paola Salazar, sellando con amor la noticia de su paternidad.

Y comparte este momento tan especial desde las paradisíacas playas de Same, en el sur de Esmeraldas.

Paola Salazar ha sido un pilar fundamental en la vida de Caicedo, acompañándolo en momentos cruciales como el Mundial de Qatar y su fichaje por el Chelsea, el más caro en la historia de la Premier League, por 146 millones de dólares.

Juntos han enfrentado desafíos y compartido victorias, y ahora se preparan para la aventura de la paternidad.

Moisés posó sin problemas para las fotos con los turistas. cortesía

Después de una intensa temporada futbolística y tras la eliminación de la Copa América, Moi decidió tomarse un descanso en las playas de Same. Junto a su madre, Carmen Corozo, y su esposa, el volante disfrutó de dos días de relax en un departamento frente al mar.

Con la humildad que lo ha caracterizado, Caicedo se mezcló con los lugareños y turistas, jugando vóley y trotando por la playa. Su sencillez y amabilidad no pasaron desapercibidas.

Jairo Sosa, propietario de un local de bebidas en la playa, contó cómo atendió al Niño Moi en su establecimiento.

“Se sirvió un batido de frutas y me pidió que no le ponga azúcar. Es una persona muy sencilla, muy amable. Me sorprendió verlo con unas zapatillas sencillas que no deben costar más de $ 3”, relató Sosa.

La presencia de Caicedo en Same no solo trajo alegría a los vendedores locales, sino también a los fanáticos que tuvieron la oportunidad de tomarse fotos.

Luis Alberto Gómez, originario de Guayaquil, comentó cómo Caicedo se detuvo para jugar un partido de vóley improvisado en la playa.

“Fue increíble. Ver a un jugador de su calibre jugar con nosotros fue un sueño hecho realidad. Además, su sencillez y humildad fueron admirables”, dijo.

