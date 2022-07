El ecuatoriano Moisés Caicedo demuestra cada día estar completamente adaptado al Brighton de Inglaterra, no solo en la parte futbolística, sino también en el idioma.

Moisés Caicedo quiere llegar en óptima forma al Mundial de Qatar Leer más

En una entrevista con el portal digital de las Gaviotas, Caicedo brindó una entrevista completamente en inglés, demostrando que el idioma ya no es un impedimento para él.

“Ahora puedo hablar inglés, pero no mucho, sin embargo, lo voy a tratar. Estoy aprendiendo mucho con los muchachos, Lallana, Pascal Gross, Alexis (MacAllister) me ayudan con el lenguaje, me traducen las cosas a veces, pero ahora ya entiendo más”, aseguró el exIndependiente del Valle.

Caicedo aseguró que llegar a la Premier League fue un sueño cumplido para él. “Para mí y mi familia fue algo muy especial porque siempre soñé con jugar en la Premier League contra equipos grandes. Debuté y pude dar una asistencia (ante el Arsenal), me puso muy feliz a mí y a mi gente en Ecuador. Me siento muy orgulloso, estuvo preparándome siempre para un momento así”.

En cuanto al tanto que le marcó al Manchester United, su primer gol con el Brighton en la liga inglesa, el volante nacional aseguró que al principio no lo podía creer.

"No lo podía creer, solo disparé y salió un buen disparo, me emocioné mucho. Bailé porque me sentí muy emocionado con la hinchada celebrando mi gol, todo el estadio, mis compañeros. Fue especial, muy especial para mí. Fue un sueño hecho realidad”.

"Me estoy preparando muy bien para la nueva temporada, necesito estar fuerte y con una buena mentalidad, porque también se viene el Mundial, que es un sueño hecho realidad para mí”, finalizó.