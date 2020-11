La campeona de la vuelta a Colombia, Miryam Núñez, fue sorprendida por sus padres en el aeropuerto

La campeona de la Vuelta Ciclística a Colombia, Miryam Núñez, arribó a Quito la mañana de este sábado 14 de noviembre de 2020. Y EXPRESO fue el único medio que estuvo junto a ella.

Valencia, Franco y Palacios, los tres positivos por COVID-19 en Ecuador Leer más

Las autoridades del aeropuerto fueron las primeras en rendir un homenaje, con un arco de agua. También, al aterrizar el capitán del vuelo anunció su presencia en el avión y todos los pasajeros la aplaudieron. Ella agradeció el gesto con saludos y sonrisas.

Pero, lo que más disfrutó fueron los abrazos de su familia. Cerca de diez parientes más cercanos estuvieron en Tababela. Le hicieron una calle de honor y le mostraron una pancarta con su fotografía y la frase "bienvenida campeona".

El primero en abrazarla fue su padre Jorge. Después fue su madre María. Y así, uno a uno de sus parientes le felicitaron por la corona.

"Me siento muy feliz por todo lo que he conseguido. Sin duda es el premio a un esfuerzo de muchos años. Ahora, al estar con mi familia, me siento mucho mejor. Ellos me apoyaron desde el inicio", contó Nuñez.