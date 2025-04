Champions League | PSG vs Aston:  Mira EN VIVO el cotejo de Willian Pacho

La figura del ecuatoriano de Willian Pacho en la Champions League se concretará este miércoles 9 de abril de 2025, cuando el defensor y el PSG enfrenten al Aston Villa en el Parque de los Príncipes, en el marco de los cuartos de final de la Champions League

El encuentro está programado para las 14:00 y marcará el regreso de Pacho al escenario europeo tras consagrarse como campeón de la Ligue 1.

Alineaciones de PSG vs Aston Villa

El entrenador del PSG, Luis Enrique, se mostró confiado de cara al duelo ante los ingleses, aunque reconoció la complejidad de la competición: "Somos igual de favoritos que contra el Liverpool, a pesar de que las casas de apuestas decían que no teníamos opciones. Aquí hay ocho equipos que han demostrado merecer estar, y la competencia está llena de favoritos que no han llegado. Vamos a trabajar para ganarnos el pase en el campo, que es lo más complicado", señaló.

Además, el técnico destacó la exigencia del torneo: "En esta competición, no hay espacio para relajarse ni un solo minuto. No llegas a semifinales si no mantienes el nivel más alto durante toda la eliminatoria. El más mínimo error se paga, y el fútbol, al final, es un juego de errores", concluyó.

Sigue aquí el partido minuto a minuto del PSG vs Aston Villa

