Los minutos finales, el calvario de Liga de Quito en Copa Libertadores

Liga de Quito vivió el mismo horror en los dos partidos contra Flamengo. En el estadio Rodrigo Paz Delgado estaba 2-2, pero a cinco minutos del final cometió un error defensivo que terminó con un penal para la visita. Gabriel Barbosa lo convirtió y el plantel capitalino se quedó con las manos vacías.

Mientras, en el Maracaná tenía la ventaja por 1-2 y contaba con un jugador más en la cancha, por la expulsión de Willian Arao en el Mengao desde el minuto 15. Pero a dos del pitazo final se desconcentró el equipo, tras una jugada de pelota quieta y sufrió el gol del empate.

Y para sumar a su lista de males, ante Vélez Sarsfield en Argentina, cuando pugnaba por llegar a la igualdad (perdía 2-1) y jugaba mucho mejor que el rival, cometió un terrible error en la salida y sufrió el tercer tanto, a los 93 minutos.

Prácticamente, a los albos se le escaparon cuatro puntos por yerros en la recta final de cada compromiso.

Y la factura fue muy alta. El equipo, dirigido por Pablo Repetto, está eliminado de la Copa Libertadores. Le queda como consuelo la Sudamericana, ya que para clasificar le alcanza hasta perdiendo 0-2 en su casa ante Unión La Calera de Chile.

El entrenador Pablo Repetto reconoció que estos errores fueron determinantes durante la Copa Libertadores. Sobre todo, los del último partido, cuando parecía que podían seguir en competencia.

“Ellos no generaban nada en ese momento. En todo el segundo tiempo no nos habían atacado. No corríamos riesgos defensivos. Faltó defender mejor esa última pelota”, indicó Repetto.

Durante este semestre el equipo estuvo sometido a una presión constante, después de perder dos finales consecutivas de LigaPro. Ese margen de error, reducido al mínimo, fue un factor fundamental desde lo psicológico, lo aceptó el directivo Esteban Paz.

Mientras, para el exentrenador Polo Carrera, también hay que apuntar a la plantilla, ya que no está al nivel de las exigencias. No habla solo del rendimiento individual, sino del armado al inicio de la campaña. Para él, el cuadro albo necesita reforzarse.

Para la exgloria Norberto Araujo, en cambio, no es momento de señalar errores. Él cree que es momento de virar la página y plantearse nuevos objetivos.