Miño, una clasificación “liberadora”

os días pasan tranquilos en Alemania para Alberto Miño. El microtenista ecuatoriano hace una semana exactamente no paraba de responder mensajes y llamadas de felicitación luego de alcanzar el cupo histórico a los Juegos Olímpicos para Ecuador en el Clasificatorio Latinoamericano de Rosario, en Argentina.

Si bien María Patricia Cabrera fue la primera tricolor en entrar a una cita de este tipo en Barcelona 1992, nunca antes un hombre había tenido ese derecho. Hoy Tito, como conocen al guayaquileño, rompió esa historia que en el 2016 estuvo muy cerca de conseguir, pero fracasó.

Con 30 años, más de 20 de ellos dedicados al deporte y 10 militando en equipos de Europa, Alberto respira con cierta paz. Analiza en detalle todo lo que está pasando y lo que se viene, y acepta que será complejo, pero ya se dio el primer paso. La victoria 4-3 en suelo gaucho ante el cubano Jorge Campos, en semifinales, le permite dejar atrás el fantasma del Preolímpico a Río 2016, en el que no pudo clasificar.

“Es algo que viene desde los Juegos anteriores, estoy supercontento por haberlo logrado, por liberarme de ese peso. Esto se da solo cada cuatro años y yo me preparé de la mejor manera en todos los ámbitos, tanto en la parte psicológica, nutricional, física, técnica-táctica, en todo sentido para representar y ganar ese cupo. Es un premio al esfuerzo, estamos en Tokio…”, comentó Miño desde Alemania, donde reside y juega en el equipo TTC Zugbrücke Grenzau.

El cupo no fue sencillo. Cada punto, cada movimiento contaba, pues se trataba de la última chance para clasificar y Alberto ya había caído en cuartos de final en la primera llave ante uno de los mejores jugadores del torneo, el chino nacionalizado dominicano Jiaji Wu. En la segunda logró convertirse en finalista derrotando a Campos.

Prev Next Equipo. Miño junto a Nathaly Paredes y el entrenador húngaro Krisztian Nagy, en Rosario. Cortesía

Celebración. La imagen de Tito gritando a todo pulmón que dio la vuelta al mundo, tras ganar el punto para el cupo a Tokio. Cortesía

“Este torneo no se lo disfruta para nada, uno no puede dormir, no puede comer, siente mucha presión, el ambiente es muy tenso… Tienes que esperar al siguiente día para ir viendo las clasificaciones, entonces es como mucha agonía se podría decir, eso me pasó la vez anterior (Preolímpico a Río 2016). Ahora ya sabía cómo era esta clase de torneos y me preparé de la mejor manera… Sentía una confianza única… No se me dio en la primera llave, pero en la segunda sí y pude clasificar”, precisa.

Lo que pocos sabían es que el microtenista jugó el partido final sin su entrenador, pese a que fue al torneo con el húngaro Krisztian Nagy. El estratega, quien ya se había recuperado de COVID-19 varias semanas atrás, dio positivo nuevamente durante la competencia. Sin embargo, la organización le informó luego que todo se había tratado de un “falso positivo”.

Y es que el partido demostró esa tensión. Normalmente un juego de tenis de mesa dura de 30 a 40 minutos, pese a ello este superó la hora y media, “fue una batalla campal”, dicho por el mismo Miño. Al final el marcador quedó 4-3 (11-2, 5-11, 6-11, 8-11, 11-8, 13-11, 12-10) a favor del ecuatoriano.

“Definitivamente es uno de los momentos que ya entran como los más memorables de mi carrera... Me llegaron mensajes de todo el mundo, tuve mis dos días de fama creo (ríe), pero super, estoy contento porque es la primera vez que se gana un cupo olímpico en la rama masculina de tenis de mesa, antes había clasificado María Patricia Cabrera; entonces es aún más lindo dejar el nombre de Ecuador en alto, poder lograr esta meta personal que la tenía desde hace mucho tiempo”, acota.

Aunque Tito aún no ha planificado con exactitud su preparación hasta Tokio, el guayaquileño espera continuar su entrenamiento en Alemania, y de ser posible prepararse junto a la selección de ese país. Lo importante es que ya está entre los 64 mejores del mundo que clasifican a Juegos Olímpicos: “Todo esto se lo resume en una sola palabra que es esfuerzo, constancia total”.

LA PIONERA FUE EN BARCELONA 1992

La mesotenista en una foto del recuerdo que la Federación Ecuatoriana de este deporte siempre destaca. Cortesía

María Patricia Cabrera había sido hasta el 16 de abril la primera y única ecuatoriana clasificada a unos Juegos Olímpicos en tenis de mesa, los de Barcelona 1992, pero en damas. Hoy Miño es el primer varón.