Mimi Barona, campeona continental: "Una verdadera demostración de resiliencia y amor”

La surfista ecuatoriana cierra el año con el título ALAS, tras la muerte de su hermano y no haber clasificado a los Olímpicos

En septiembre de este año la surfista ecuatoriana Dominc Barona se lamentaba por no haber podido clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. En Tokio 2020 fue la primera tricolor en asistir en este deporte a una cita de este tipo; sin embargo, no logró el cupo a Francia tras vivir uno de los momentos más dolorosos de su vida: su hermano Israel, con quien se inició en el deporte y quien la acompañaba también compitiendo en gran parte de los torneos a los que acudía, murió el 31 de octubre de 2023.

Fueron “días y meses de mucha oscuridad”, reconoció tiempo después la misma Mimi. Pese a ello, se volvió a subir a la tabla con la intensión de “salvar” el año en los tres últimos meses, acudiendo a varios torneos internacionales. Y lo logró. Hace pocos días fue proclamada como la máxima exponente de la categoría Open Damas del circuito 2024 de la Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS), el torneo continental más grande con cerca de 81 competidoras profesionales de más de una doce de países.

“Creo que es el título más significativo de mi vida, porque va dedicado a mi hermano Israel. Para mí y mi familia es una alegría en medio de este proceso de superación que enfrentamos día a día. Una verdadera demostración de resiliencia y amor”, dijo Barona a EXPRESO notablemente emocionada.

La ecuatoriana de 33 años, quien en su palmarés tiene incontables títulos nacionales, así como vicecampeonatos mundiales, otras tantas coronas latinoamericanas e incluso es medallista de Juegos Panamericanos, sumó la máxima cantidad de puntos (12.468) en el ranking final latinoamericano 2024 para superar a deportistas de talla continental y mundial como Rubiana Brownell de Costa Rica que acabó segunda con 11.085 unidades, Lucía Indurain de Argentina, tercera (10.376), Marcela Machado de Uruguay, cuarta (10.300) y Catalina Zariquiey de Perú, quinta (10.268).

Mimi con todos los campeones latinoamericanos en sus respectivas categorías. Cortesía

En el más reciente Surf City El Salvador ALAS Pro Tour, Mimi fue reconocida y premiada como la mejor de su categoría ante el aplauso de toda una comunidad que también conoció los logros que su hermano Israel consiguió en vida.

No hay retiro; el sueño olímpico sigue en Los Ángeles 2028

“Todo esto (el título de campeona latinoamericana 2024) fue gracias a Dios, a mi familia y mis amigos que me levantaron y me motivaron a surfear de nuevo. Hoy estamos aquí celebrando este campeonato”, acotó Barona, quien dijo no parará hasta ponerse en camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El primer paso serán los Juegos Bolivarianos 2025, porque del retiro ni hablar. Tiene una asignatura, ahora con “una motivación extra”.

“Estoy poniendo toda mi mente y voy a poner el triple de entrenamiento y de esfuerzo para los nuevos Olímpicos. Arrancamos desde el mismo día que no clasifiqué; el sueño sigue intacto. Llegar y tratar de lograr una medalla olímpica es posible”, advirtió.

