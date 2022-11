El mundo del fútbol está llenó de locos. Sí, de locos. ¿Se imaginan tener una colección de camisetas que ha sido valorada en un millón de dólares? De eso se enorgullece Javier Maluf, un argentino que lleva 17 años viviendo en Doha, Qatar, y es el coleccionista número 1 de camisetas de Asia.

Enner Valencia y Agustín Delgado, los goleadores de Ecuador en los Mundiales Leer más

De profesión piloto, pero es un amante del fútbol. Tendrá una exposición de sus 1.200 camisetas en el hotel de la Tricolor, en un evento exclusivo.

Javier, hincha de River Plate, tiene camisetas originales de Diego Maradona, Lionel Messi y una colección especial de Carlos Tenorio, su amigo.

“La gente está más loca que uno. Un tipo me quería dar 25.000 por la camiseta de Diego Maradona. Me dijo que le ponga el precio, pero esto no tiene precio. Le han puesto precio a mi colección, dicen que está llegando al millón de dólares, pero yo no la vendo, quiero más camisetas”, expresa Javier, que está en el corre-corre para que todas las camisetas estén listas para la exposición.

Muestra incluso camisetas de países que ya no existen, como la de Yugoslavia. La de Diego Maradona guarda una historia especial: es de la época en que se las hacía de algodón, algo que ya pasó de moda.

La de Messi se la consiguió un amigo de su selección. Tiene la firma de todos y era cuando la Pulga usaba el dorsal número 18. Para obtenerlas se vale de amigos, conocidos y jugadores que conoce. O las compra.

Muere a los 57 años Gerhard Rodax, exjugador del Atlético de Madrid Leer más

Sostiene que es un hobbie que no tiene precio, un vicio que implica gastar buen dinero.

Lo de Maluf es una locura. Tiene un millón de dólares en camisetas, pero le falta la de Ecuador. Dice que después de que juegue ante Qatar, espera tenerla y se valió de EXPRESO para llegar a los jugadores: “Quiero la camiseta de alguno de ustedes, muchachos. Es para mi colección. Desde el Mundial del 2006 no tengo ninguna de Ecuador”, dice Javier.

Su relación con Ecuador comenzó cuando Carlos Tenorio vivía en Doha y en el 2006 el Demoledor le regaló su camiseta y además las que cambió con Costa Rica y Polonia.

“Carlitos es un amigo, aquí (en Qatar) todos le quieren. Es un gran ser humano. Tengo sus camisetas de Alemania 2006”, cuenta con orgullo este argentino padre de dos hijos. JR