Tuvieron que pasar 7 años y 86 días para que Miller Bolaños vuelva a anotar con la camiseta del cuadro eléctrico en un partido por campeonato ecuatoriano. Aproximadamente 20.000 hinchas azules pudieron ver la noche ´de lujo´ que tuvo el tricampeón eléctrico en su tan aclamado regreso.

Barcelona, alerta en la zaga Leer más

No solo fue su gran anotación lo que causó furor entre la hinchada, sino que además realizó una asistencia formidable para Samuel Sosa y así consagrar el primer gol del partido. Anotación que sirvió para encaminar la victoria eléctrica.

El técnico argentino, Miguel Rondelli, declaró a los medios que se siente muy feliz por la plantilla que tiene, sin embargo, resaltó que hay varias cosas por corregir en el juego.

"Decidimos jugar con Miller Bolaños ya que él compensa la posición de 9, el plantel tiene la variabilidad de jugar con 3 o 2 en el medio, un delantero neto o falso nueve”. Miguel Rondelli, DT de Emelec.

Emelec: José Alberti fue la guía para la victoria del debut en LigaPro Leer más

Luego del partido, el delantero azul también dio unas palabras y mencionó: "Desde que me fui, esta hinchada siempre me alentó, como he manifestado yo deseaba regresar a mi casa."

En la próxima jornada, el ´bombillo´ tendrá que viajar a Machala para enfrentar a Orense.