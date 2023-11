Miller Bolaños y Bryan Angulo no van más en Emelec

Luego de que se disputara el Clásico del Astillero en el estadio Capwell, el 12 de noviembre, el gerente ejecutivo de Emelec Xavier Chávez confirmó la salida de Miller Bolaños y Bryan Angulo.

Ambos jugadores no fueron considerados para el duelo ante Barcelona y quedaron fuera del cuadro millonario por indisciplina.

Chávez, en entrevista con El Canal del Fútbol, afirmó que ambos jugadores "le faltaron el respeto al camerino".

"No pueden, no es que el club no quiera, pero ellos dieron pie para que esto suceda (salida). Es cuestión del representante de ellos ver en qué equipo los ubica; él ya debe estar trabajando de ello por el bien de ellos", comentó Chávez.

Sin mencionar cuál fue el acto de indisciplina que cometieron Bolaños y Angulo, el directivo indicó que la decisión la tomó la dirigencia azul en conjunto con el cuerpo técnico que encabeza Hernán Torres.

"Hoy vieron un partido de Emelec y nadie se acordó de estos brillantes jugadores, pero por ahora la decisión es respetar los códigos de disciplina y ética. Con esto queremos apoyar al cuerpo técnico, pueda continuar con su trabajo para lo que queda de temporada y Dios quiera el próximo".

Para recordar, Bolaños no trabaja con los azules desde el pasado 26 de octubre, cuando el Killer habría tenido un impasse con Torres, porque aparentemente habría ingresado a una mujer a la concentración azul.

Desde esa fecha el atacante ecuatoriano quedó desafectado para los duelos ante la Universidad Católica, Guayaquil City y Barcelona.

