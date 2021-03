El microciclo une y consolida una idea

La selección ecuatoriana de fútbol atraviesa días dulces. Atrás, pero muy atrás, quedó el amargo fracaso de la Copa América 2019 con Hernán ‘Bolillo’ Gómez, la inentendible maniobra de la terna española y las rupturas dirigenciales.

Washington Corozo anota para extender la racha triunfal del Sporting Cristal Leer más

La gente tenía expectativa por ver a la selección y, aunque no fue esa arrolladora de las eliminatorias, dejó buenas sensaciones en el campo, pero profundizando en el análisis de lo macro, el camerino de la Tri se ha convertido en un albergue de respaldo para todos.

“Me ha gustado mucho este microciclo por la cantidad de cosas que habíamos podido trabajar y la convivencia de los jugadores. A veces estar durante 8 o 9 días puede cansar, pero resalto el alma del grupo, vivieron con armonía y alegría este proceso. Las sobremesas largas, de mirar partidos, cargarse (bromearse), decirse cosas en buen sentido, entendiendo que la camiseta de Ecuador está por encima de las cuestiones particulares. Lo que más destacado no es el triunfo dentro en la cancha, es el de la convivencia. Un grupo que tiene sentido de pertenencia y dependencia”, dijo.

Estamos trabajando para llegar lo mejor posible a las eliminatorias y, por qué no, ilusionarnos con ganar a Copa América. Ángel Mena, jugador de la Tri

Si bien la gente habla mucho de Ángel Mena, de Damián Díaz y su debut -quien atraviesa un gran presente en Barcelona-, hay futbolistas que llegan desde sus clubes relegados y buscaban sonreír, algo que el grupo facilitó.

Selección ecuatoriana de gimnasia quedó definida para dos Panamericanos Leer más

Tres claros ejemplos son los de Alexander Domínguez, Gonzalo Plata y Leonardo Campana, jugadores que no han faltado a las convocatorias de Alfaro, pero que en sus clubes no suman protagonismo.

El DT fue claro en ese sentido, si bien los acoge con su respaldo, también declaró que necesitan tener continuidad.

Me recibieron de manera espectacular los chicos de cualquier equipo. Adentro uno se une para darle felicidad al país. Damián Díaz, jugador de la Tri.

“Lo único que da timing competitivo es jugar, nunca un entrenamiento va a recrear un partido por puntos. Se viene un semestre muy importante, yo diría que el más importante en eliminatorias, está Copa América, para ver como se recuperan las fechas pendientes y necesitamos jugadores con continuidad”, dijo el DT.

Precisamente, Domínguez habló de su actual momento y reconoció cuál fue su rol en este microciclo de la Tricolor.

Gustavo Alfaro: "Todavía no hemos podido mantener en cero nuestra valla" Leer más

“Me sentí muy bien (en este microciclo), yo cada que el profesor da la convocatoria y estoy, me motivó mucho solo con estar. Debo seguir metiéndole y mi ilusión es seguir vistiendo esta camiseta. Este microciclo sirvió mucho para nosotros y el profesor. Tuvimos una gran convivencia de grupo, con la idea que los que lleguen se involucren a la familia. Yo sé que igual debo seguir mejorando en el día a día en mi club”

El duelo de altura es Tricolor. Emocionado por vestir la 10 de la Tricolor y por pertenecer a este gran grupo que se ha conformado. Gonzalo Plata, jugador de la Tri.

Alfaro ha logrado que el plan y estilo de juego, de ser el protagonista con la pelota y el del buen trato al balón, se consolide más allá de los actores en específico, pero el argentino no se queda con la racha de cuatro victorias al hilo, más bien agrega a su análisis la desconcentración que tiene la Tri en los minutos finales de los partidos, que ha impedido sacar su valla en cero en todos los duelos que ha enfrentado.

Selección ecuatoriana: La Tri sigue invicta y en racha Leer más

Le marcó Argentina (1), Uruguay (2), Bolivia (2), Colombia (1) y otro a los del altiplano en este último amistoso.

“Tenemos algo pendiente, quiero mantener la valla en cero y no hemos tenido un partido en el que podamos mantenerla. Les digo a los jugadores no hay que concentrarse hasta que el rival deje la cancha. Si analizamos la eliminatoria pasada, Chile hizo 26 puntos y quedó al margen por diferencia de goles. Cuando llegue una etapa decisiva se puede decidir por goles y hay que tener eficacia adelante y también atrás para mantener el cero en nuestro arco. Quiero defender con calidad no cantidad y eso se refiere a defender con conceptos”, sentenció.