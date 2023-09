Mick y la sombra Schumacher

Pocas personas han sentido sobre sus hombros el peso de ser el hijo de alguien como Mick Schumacher. El joven piloto eligió seguir el mismo camino que Michael, máximo ganador de campeonatos mundiales de la Fórmula 1, y por eso la comparación entre ambos es casi inevitable para la prensa y los fanáticos. En ese contexto, el de 24 años habló en una entrevista sobre la importancia que ha tenido el alemán en su formación.

En el programa “Hardenacke Meets...”, el hoy ya piloto de Mercedes recordó parte de lo que fue su infancia acompañando a su padre por todo el mundo: “Tenía claro que papá era piloto de carreras. Pero no estaba muy seguro de qué tan grande era”, comentó sobre aquellos primeros años en los que aún no comprendía la magnitud de su apellido.

A medida que fue creciendo fue entendiendo lo que su Schumacher significaba en el mundo del automovilismo y, lejos de espantarse, se interesó más. Primero en los kartings y luego de lleno en el deporte automotor más popular del planeta, siempre acompañado por su padre.

“Papá probó en mí diferentes tácticas. A veces intentaba ser muy estricto, a veces nada en absoluto, y solo para ver qué me gustaba. Hubo algunos momentos en los que reflexionaba sobre lo que hacía mal. Pero esos fueron los momentos que me llevaron más lejos. Pensé que estos altibajos eran geniales porque no es diferente en el deporte del motor. Siempre conoces gente que te apoya y te respalda, pero también gente que no lo hacía. Pese a ello tienes que ofrecer el rendimiento”, analizó.

Preguntado sobre si sufrió la presión de ser el hijo del siete veces campeón de la Fórmula 1, no dudó en reconocer que eso era inevitable, pero también agradeció que Schumi lo haya guiado. “Papá nunca me presionó tanto. Tenía un gran presentimiento al decir ‘ni lo pienses más’. También se dio el caso que papá y mamá dijeron que si no quería hacerlo, no tenía para hacerlo... Definitivamente eso me quitó mucha presión”.

En diciembre de 2022 Mercedes hizo público que Mick Schumacher pasaba a ser su piloto de reserva luego de permanecer en Haas por dos temporadas.

Hoy el ‘pequeño’ Schumacher es en la actualidad el tercer piloto de Mercedes, después de haber tenido un discreto paso por la escudería Haas que le permitió ganar experiencia, pero que también le acumuló roces con los altos mandos del equipo por su desempeño. Además, como juvenil, fue campeón de Fórmula 3 en 2018 y Fórmula 2 en 2020.

Finalmente, en la entrevista no se hizo referencia alguna al estado de salud actual de su padre, quien se mantiene protegido por el velo que la familia le ha puesto. Desde el accidente de esquí que casi acaba con su vida, en Los Alpes, en diciembre de 2013, la información se ha filtrado a cuenta gotas y nada se sabe con seguridad sobre cómo es la vida de la gran leyenda del automovilismo.

