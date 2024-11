¿Quién es Mia Khalifa y por qué la relacionan con Julián Álvarez?

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid, tiene una relación sentimental con Emilia Ferrera, su novia desde 2017. Sin embargo, ha sido vinculado con la exactriz de cine para adultos, la libanesa Sarah Joe Chamoun, más conocida como Mia Khalifa.

Según los medios de comunicación The Sun de Inglaterra, A Bola de Portugal, Il Messaggero de Italia y Ok Diario de España, Khalifa se habría 'robado' el corazón de Álvarez y se habría enamorado perdidamente del campeón del mundo en Catar 2022, con la selección argentina.

Además, detallan que Mia, quien actualmente reside en Miami, Florida, viajaba constantemente a Madrid, donde vive el atacante argentino junto a su novia, debido a su militancia en el Atlético de Madrid, para tener encuentros con Álvarez.

Julián Álvarez muestra apoyo a su novia Emilia Ferrera

Ante los rumores, el delantero de la Albiceleste no ha hecho declaraciones sobre el supuesto romance con la libanesa, pero publicó en sus historias de Instagram (@juliaanalvarez) una fotografía junto a su pareja Emilia, que acompañó con un mensaje romántico: “Te amo”.

La diferencia de edad: ¿Un obstáculo en la relación con Mia Khalifa?

Por su parte, Khalifa, quien fue actriz de cine para adultos entre 2014 y 2016 y se hizo famosa por aparecer en una película usando un hijab (el velo típico de las mujeres musulmanas), negó la supuesta relación con Álvarez mediante un mensaje en su cuenta de X (@miakhalifa).

En el mensaje, la actriz aclaró: "Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre (en referencia al atentado a las Torres Gemelas en 2001)", descartando al argentino debido a la diferencia de edad, ya que ella tiene 31 años y Álvarez 24.

