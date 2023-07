Mercado de pases: Santi Cazorla se despide del Al- Sadd

El internacional español Santi Cazorla ha confirmado su salida del Al-Sadd qatarí, en el que ha militado desde 2020 y con el que ha ganado todos los títulos domésticos e incluso fue elegido mejor jugador de la campaña liguera 2020/21.

El futbolista asturiano, de 38 años, integrante de la selección española campeona de Europa en 2008 y 2012, pone fin a una etapa fructífera en el aspecto futbolístico y personal en el equipo catarí, en el que llegó a coincidir con Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona.

Cazorla, que empezó en la cantera del Oviedo, militó con anterioridad al Al-Sadd en Villarreal, Recreativo de Huelva, Málaga y Arsenal.

En un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, repasa los éxitos alcanzados en estas tres campañas y asegura que fuera del campo les han hecho sentir "como en casa". "He encontrado un lugar que me ha sorprendido, donde tanto mi familia como yo hemos podido disfrutar mucho de una experiencia que no olvidaremos", indica.

"Por eso quiero agradeceros todo el cariño que me habéis brindado en estas 3 temporadas. Hayamos ganado, empatado o perdido, siempre he intentado dar lo mejor de mí, esforzándome en cada partido, en cada entrenamiento por este club", apunta.

"Personalmente ha sido un auténtico placer defender estos colores y compartir con compañeros, entrenadores, personal y directivos momentos mágicos. Además quiero agradecer de una forma especial a la afición todo lo que ha hecho por mí, apoyándome y ayudándome desde que aterrizamos en Doha. Espero que Al-Sadd logre grandes triunfos en los próximos años, os estaré animando desde la distancia", concluye Cazorla.