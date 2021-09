Mena, el trono del Challenger de Quito a la memoria de su padre

Hace un año y medio el tenista argentino Facundo Mena quedó incompleto. La muerte de su padre fue un acontecimiento que le hizo replantearse y ver la vida de otra manera. El domingo 19 de septiembre, todos esos recuerdos volvieron a su mente mientras levantaba la copa de campeón del Challenger de Quito 2021.

Lo del bonaerense, de 28 años, fue una mezcla de sentimientos: alegría, euforia y tristeza. A ratos no sabía si reír o llorar, o hacer las dos cosas. Tras una hora y 25 minutos, Mena conseguía el segundo título de este tipo en su carrera deportiva luego de vencer a su rival y gran amigo, el chileno Gonzalo Lama por parciales de 6-4 y 6-4.

Con 80 puntos ATP en el bolsillo y el aliento de un aforo limitado de público en el Arrayanes Country Club de la Capital, el argentino parecía caminar sobre algodones.

Y es que desde el inicio de la gran final capitalina Mena arrancó con mejores sensaciones y supo capitalizar aquello apoyándose en su gran saque, pues conectó 12 aces en total. Así se llevó el primer set.

Por su parte Lama, quien fue atendido al inicio del segundo parcial por una molestia en el hombro derecho, trató de revertir el partido en base a su garra y gran despliegue, pero el argentino siempre estuvo atento y así llegó hasta el match point que lo concretó cuando su rival devolvió largo.

El monarca junto con su rival y los organizadores del torneo. Cortesía

“Tras la victoria mi teléfono estaba explotando de felicitaciones. La gente que me conoce y que me quiere me mandó muchos saludos, fue muy emocionante. El domingo saqué mucho ese sentimiento... Estaba un poquito más vacío acá (se toma la barriga) y pude lograr la victoria”, declaró Facundo, quien tras ganar la semifinal el sábado rompió en llanto por el recuerdo de su padre. “Se lo dedicó a él, a mi papá que me está viendo desde el cielo... Esto es para él”, dijo emocionado.

El Challenger de Quito fue para Facundo su segundo título de este tipo. Antes ganó en Como 2019, y desde este lunes 20, sin mucho descanso, empezó el reto de reeditar su exitosa participación, pero en la ciudad de Ambato donde jugará otro Challenger también de categoría 80 denominado “Ambato la gran ciudad”.

Si bien Mena obtuvo el título y es un gran candidato para el nuevo torneo, Lama no deja de ser una opción muy fuerte debido a la gran semana que tuvo, ya que después de cinco años volvió a llegar a una final de nivel Challenger y durante la premiación tuvo un emotivo discurso que incluso le quebró la voz y lo dejó al borde de las lágrimas. “Felicito a mi gran amigo Facu Mena, campeón, estoy genuinamente feliz por ti, hemos pasado cosas difíciles los dos. Estuvimos en mi casa en Santiago hace un par de meses soñando con este momento y mira dónde estamos. Si hubiera preferido perder una final, hubiera sido contigo”, dijo el chileno que se llevó 48 puntos para el ranking mundial.

LA FIESTA EMPEZÓ EN AMBATO

Por primera vez se juega en la capital de la provincia de Tungurahua un torneo válido para el circuito profesional masculino de categoría Challenger 80. La fecha de inicio fue el 19 de septiembre y ayer aún se jugaban los partidos qualy. La sede es el club Tungurahua y durará hasta el 26.