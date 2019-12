Máximo Banguera responde a los rumores de su salida de Barcelona

No hay nada oficial, pero al arquero del Barcelona, Máximo Banguera ya le han 'puesto' el buzo de El Nacional, Emelec y Guayaquil City.

Los rumores de que no seguirá en el ídolo fueron tomando fuerza y muchos hasta le han dado las gracias por los 11 años que ha estado en el equipo amarillo.

Banguera, en la mira de El Nacional Leer más

Por el momento Banguera, de 33 años, está realizando lo siguiente: pasar más tiempo con la familia, filmando comerciales y planificando la Navidad para su gente del Cristo del Consuelo.

Máximo, escribió en su cuenta de Instagram, una especie de mensaje a la nación amarilla, donde dice bien claro: "Veo que me vinculan con algunos equipos y solo puedo decir que nada es cierto, mencionan que no seguiré en Barcelona (tengo un contrato firmado y por el momento no me han comunicado nada). Por ahora me encuentro disfrutando de mi familia".

Luego habla de las muestras de afecto que ha recibido por parte de la fanaticada: "Gracias a la gente por ese cariño, estaré toda mi vida agradecido con esta linda institución #BSC".

La presidente de El Nacional, Lucila Vallecilla, ha sido clara en que si Banguera no sigue en Barcelona, ella lo quisiera tener en sus filas.

Por ahora nada es oficial, solo lo que ha dicho Banguera, que tiene un contrato firmado.