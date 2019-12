Banguera, en la mira de El Nacional

Los equipos que no clasificaron a los playoffs o ya quedaron eliminados en esta fase de la LigaPro, se encuentran planificando la próxima temporada y analizando sumar refuerzos. Es el caso de El Nacional que contrató al técnico colombiano Eduardo Lara y busca fichar elementos para fortalecer a su plantel.

El arquero Máximo Banguera, quien tiene contrato con Barcelona hasta 2021, es uno de los objetivos de los militares. Lucía Vallecilla, al ser consultada sobre la posibilidad de sumar al experimentado golero, afirmó que "sí hay la posibilidad". También negó interés en Jordan Jaime, zaguero de Emelec.

Barcelona: Matías Oyola se queda un año más y habrá diálogo con el Kitu Leer más

"En el tema refuerzos estamos trabajando. Una vez que tengamos los nombres en firme los daremos a conocer", manifestó Vallecilla.

Por su parte, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, flamante presidente de Barcelona, comentó que no se pronunciará sobre una negociación de Banguera con El Nacional hasta no mantener una reunión con el golero. "No es parte de nuestra política de vida hacer polémica, el club necesita paz. Hablaremos directamente con el jugador primero", dijo el dirigente.

El mandatario de los toreros señaló anteriormente que no contaría con los jugadores que realizaron campaña a favor de su rival en las elecciones, el expresidente José Francisco Cevallos. Entre ellos se encuentra el arquero de 33 años que es parte del Ídolo desde el año 2009 cuando llegó procedente del Espoli.