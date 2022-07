Espacios deportivos, masificación de las disciplinas, estímulos y motivación para los niños, son solo algunas de las ideas que ponen sobre la mesa tres deportistas guayaquileñas con el afán de que las prácticas de las actividades físicas aumenten en la ciudad y el país. Es así como la marchista Johana Ordóñez, la canoísta Anggie Avegno y Adriana Espinosa de los Monteros, de tiro con arco, comparten, con base en sus experiencias durante su proceso formativo, lo que podría ayudar a que el deporte se expanda tanto en la rama del alto rendimiento como para el ciudadano común en el plano recreativo.

Ellas, que han brillado a nivel nacional e internacional, coinciden en que otro factor fundamental para que el deporte mejore es la educación, es decir que tanto las actividades deportivas como los conocimientos adquiridos en las escuelas y colegios se presenten como la mezcla ideal para formar a un atleta en su totalidad.

ANGGIE AVEGNO: “HAY QUE HACER CONOCER MUCHAS DISCIPLINAS”

Anggie Avegno, canoísta guayaquileña que ha logrado varios cetros a nivel internacional, es del criterio que lo principal para impulsar el deporte es que la gente lo conozca. “El primer paso para mejorar el deporte es hacerlo conocer; yendo a las escuelas y colegios, contarles a los niños y jóvenes sobre lo que es el deporte y lo que significa. Visitar a los estudiantes y mostrarles las disciplinas que no son conocidas, como la mía que es el canotaje. Eso y contarles el orgullo que se siente el representar a tu ciudad, tu provincia o a tu país”, explica con seguridad la deportista nacional.

Pero la guayaquileña de 26 años va más allá y está convencida de que la parte técnica es primordial para no dejar cabos sueltos y abarcar hasta los reglamentos de los diversos deportes. “Hay disciplinas que no se conocen, tampoco la técnica, los resultados, la forma de llevar los puntajes; esto porque no todos los deportes son iguales”, cuenta Anggie, al mismo tiempo que exclama con alegría: “Yo feliz daría charlas para la masificación del canotaje, que es mi especialidad”. Así mismo, no duda que otros deportistas ecuatorianos harían lo mismo en sus respectivos deportes.

Es enfática al decir que una buena manera para incentivar a los jóvenes a la práctica deportiva es la implementación de becas a los deportistas destacados, pero no solo eso, que existan “pequeñas competencias” para que sientan el orgullo de competir y, en el mejor de los casos, “ganar”.

“Al recibir un incentivo durante una competencia, ya sea una medalla, cosas de nutrición, una canasta básica, hacen que el niño se motive y eso es fundamental”, agrega.

Avegno también considera importante que en los planteles educativos haya una malla curricular en la que se difunda la historia del deporte ecuatoriano.

Johana Ordóñez, marchista guayaquileña, es del criterio de que hace falta mayor infraestructura. Freddy Rodriguez

JOHANA ORDÓÑEZ: “ES NECESARIO IMPULSAR EL TALENTO”

La marchista guayaquileña Johana Ordóñez está convencida de que “la comunicación” es clave para fomentar el deporte en Ecuador, sobre todo entre las principales instituciones públicas y privadas. “Debemos tener unas buenas bases de comunicación entre todas las instituciones públicas y privadas que se encargan del deporte y así ir absorbiendo las mejores ideas de todos, para crear un buen ambiente en el deporte ecuatoriano”.

Para la deportista tricolor, ese es un punto de partida para trazar diversos planes, con la finalidad de motivar a las personas desde su niñez en la práctica de diversas disciplinas, aunque para esto también es necesaria la parte económica y hacerlo de forma general en el país. “Las escuelas deberían enfocarse en fomentar el deporte en Ecuador, pero ahí dependemos mucho de la contribución y el financiamiento del Estado y la empresa privada, pero es una buena idea tener proyectos sociales. Así como los hay en la educación, que los haya en el deporte. Ambas cosas van de la mano indudablemente”, sostiene la marchista de 34 años.

Ordóñez, múltiple medallista en competiciones internacionales, cree necesario abrir los escenarios deportivos para que el ciudadano común tenga acceso a los mismos y los pueda utilizar de manera recreativa. “Si queremos fomentar el deporte debemos abrir nuestros escenarios y darle oportunidad a la gente que quiere hacer deporte”, comenta Johana, quien es enfática cuando dice que “nos hace falta infraestructura y que no sea limitada”.

Ordóñez está de acuerdo en impulsar las disciplinas que le han dado gloria al país, pero así mismo explorar nuevos campos, donde están las “potenciales figuras”.

Adriana Espinosa de los Monteros, de tiro con arco, opina que es importante impulsar el deporte universitario. CARLOS KLINGER

ADRIANA ESPINOSA DE LOS MONTEROS: “CAPACITAR Y ENSEÑAR ES FUNDAMENTAL”

Adriana Espinosa de los Monteros, representante ecuatoriana en tiro con arco, sostiene que el primer paso para la generación de nuevos deportistas es la masificación.

“Creo que lo que se necesita es masificar el deporte, tener acceso a más escenarios deportivos. Nosotros en Guayaquil tenemos solo un escenario para la práctica del tiro con arco, que es mi disciplina. Pero no solo se trata de tener un escenario y ya, sino tener más capacitaciones en los colegios, dando a conocer que deporte no es solo fútbol, voleibol o básquet, sino también otros”, propone la ganadora de medallas a nivel internacional.

Adriana lamenta que por la falta de comunicación, muchas personas con talento, especialmente jóvenes, no puedan desarrollar sus aptitudes en algún deporte en el que tenían potencial. “Hay chicos con mucho talento, pero por desconocimiento llegan tarde al deporte”, explica la deportista, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.

Espinosa también ve contraproducente el hecho de que por falta de apoyo, los sueños de muchos deportistas terminen. “Es un problema que en Latinoamérica no se apoye al estudiante universitario o a la persona que practica un deporte a alto nivel y trabaja. A veces por cuestiones ajenas a ellos, tienen que dejar la actividad”.

Espinosa considera que el acceso a la información es otro aspecto que se debe trabajar. “Es cuestión de darle al público al acceso y conocimiento a todos los deportes, pues si sienten que tienen las capacidades y quieren practicar alguno, es importante que lo hagan”. También opina que es clave “crear escenarios en los que sea posible realizar diversas disciplinas. Que estos campos sean tan versátiles que los puedas adaptar y crear horarios para cada deporte”, finaliza.