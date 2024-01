María Sol Naranjo, la tricolor olímpica más joven

María Sol Naranjo estará en unos Juegos Olímpicos con apenas 16 años, algo que, aunque lo llegó a soñar, también le tomó por sorpresa. Es parte del equipo nacional de pentatlón moderno, en donde los deportistas compiten en cinco disciplinas: esgrima, natación, salto ecuestre, tiro con pistola láser y carrera pedestre.

Charlando con EXPRESO antes de uno de sus entrenamientos en el gimnasio de esgrima de Pichincha, reconoce que cuando le avisaron de su clasificación durante la competencia en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, le costó creerlo.

“No me lo esperaba, era algo por lo que iba a luchar, sabía que existía la posibilidad, pero no lo veía como una opción real. Cuando me lo dijeron en el camerino no me lo podía creer, pensaba que no podía ser, porque faltaba todavía la prueba pedestre”, detalló.

Pero era real, el top diez se definió antes de la última prueba, siendo decisiva la equitación, en donde dos de las rivales de la región no pudieron completar sus saltos por caídas, abriendo mayores posibilidades. Eso, sumado al espectacular rendimiento de la joven en esgrima, hicieron que se instale en el décimo puesto del ranking y pueda festejar su clasificación a París 2024.

Ese día los planes cambiaron en la vida de María Sol, pues antes de Santiago 2023 la prioridad en su mente eran sus estudios. “Pensaba entrenar ‘a full’ ahora que sigo en el colegio, porque en la universidad se me haría más difícil, pensaba incluso que me retiraría del deporte para enfocarme en los estudios, porque quiero seguir medicina. Pero la vida da vueltas y el deporte ofrece oportunidades, hoy creo que esto me puede ayudar a conseguir una beca”, comentó.

Mientras cursa segundo año de bachillerato, la joven quiteña reparte sus jornadas entre los estudios, que no descuida porque quiere ser abanderada, y los entrenamientos de cinco disciplinas. Su colegio, el Liceo Naval, la apoya con el uso de la piscina y el campo para correr, esgrima lo practica al final de la tarde en el gimnasio ubicado en el estadio Atahualpa, a la equitación le dedica el fin de semana, y los lanzamientos de pistola láser los hace en horario indistinto en su casa, pues la pistola y el blanco son portátiles.

Así, en un día normal entre semana, sus entrenamientos arrancan a las 14:00 y terminan a las 19:30. Su inseparable en los entrenamientos es su hermano Ballardo. Ambos se iniciaron en este deporte hace seis años, motivados por su padre, exmilitar, quien les inculcó a ella y a su hermano la necesidad de realizar actividad física, y fue justamente a través del vínculo con las Fuerzas Armadas que conocieron el pentatlón moderno, un deporte casi desconocido en el país hasta antes de Tokio 2020+1, cuando Marcela Cuaspud se convirtió en la primera ecuatoriana en participar de una cita olímpica en esta rama.

Ya en ese año, María Sol empezaba a aparecer con enorme potencial en los ranking mensuales que realiza la Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno y su hermano ya se perfilaba como el mejor juvenil, superado solo a nivel general por Andrés Torres, quien de hecho también estará en París 2024.

Justamente, los mellizos guardan un gran respeto por Torres con el que consiguieron sus medallas en Santiago 2023. Con él, María Sol se colgó la plata en la modalidad mixta, y Ballardo, bronce en relevo masculino. Sin duda, demostrando que son el presente y futuro de este deporte, siendo además orgullo para su familia, especialmente para su padre.

DENUNCIA FALTA DE APOYO

María Sol Naranjo es una de las grandes promesas del pentatlón moderno. Leonardo Velasco / para EXPRESO

Ballardo Naranjo, padre de los deportistas, se refirió a los inconvenientes que viven por falta de respaldo desde la Federación Ecuatoriana de Pentatlón Moderno.

Denunció que el presidente del organismo, Mauro Pazmiño, no ha seguido los criterios técnicos ni reglamentos para la adjudicación de recursos para pago de entrenamientos y viajes a competencias.

Detalló que por al menos dos períodos, por decisión del dirigente, sus hijos no tuvieron clases de equitación; les cambiaron el horario del entrenador de carreras a sabiendas de que se cruzaba con las horas de colegio de los mellizos; y que al momento deben solventar por sí mismos los honorarios del entrenador de esgrima, entre otras cosas.

Además, a seis meses de los Juegos, María Sol no conoce su calendario de competencias ni si contará con recursos para alguna base de entrenamiento.

