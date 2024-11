Marcela Cuaspud: "He visto muchas injusticias en el deporte, eso quiero cambiar"

La historia de los deportistas ecuatorianos se ha caracterizado por sacrificios y esfuerzos poco reconocidos. Esa fue una de las consignas bases para que la pentatleta ecuatoriana Marcela Cuaspud decidiera aceptar la designación de presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), en agosto pasado.

De acuerdo con Cuaspud, es la primera misión en este apartado que se establece dentro del COE y que además estará en el Comité Olímpico Internacional. Su elección se dio entre seis deportistas, quienes escogieron a la nueva autoridad; de ahí que Marcela, primera pentatleta tricolor en competir en unos Juegos Olímpicos, y Wilmer Contreras, medallista bolivariano y sudamericano de halterofilia, fueron nombrados presidente y secretario, respectivamente.

“Estoy súper contenta de ser la máxima representante de todos los atletas ante el Comité Olímpico Ecuatoriano. Wilmer es nuestro secretario y los cuatro restantes serán vocales. Es la primera comisión que existe dentro del COE que estará en el Comité Olímpico Internacional”, precisó Marcela a diario EXPRESO.

El trabajo de la comisión estará enfocado en sentar las bases para que el próximo año todos los atletas locales puedan elegir a su comisión, no solo entre los seis que fueron escogidos por el COE, sino entre muchos más.

Objetivos definidos

Cuaspud (azul) en el Foro Continental junto a deportistas como la medallista olímpica colombiana Mariana Pajón (blanco) y Wilmer Contreras (amarillo), secretario de Ecuador. Cortesía

De acuerdo con la presidenta, la labor estará guiada en “hacer cosas concretas y fijarse en qué necesitan los deportistas; escuchar sus necesidades, protegerlos y también trabajar para que sepan que tienen muchas oportunidades deportivas y laborales. Además, de ir a la par del juego limpio y el deporte seguro”, precisó.

Entre los requisitos para llegar al cargo, el COE fijó en que cumplan temas como ser deportista activo graduado de tercer nivel, hablar inglés y algún otro idioma y que tengan disponibilidad de tiempo, ya que muchos, por entrenamientos o por estar en pleno año olímpico, tienen copado sus calendarios.

“Existe mucha expectativa de lo que se pueda lograr... He visto muchas injusticias dentro del deporte y quiero cambiar eso, porque muchas veces no nos entienden... Los objetivos de la comisión son que los deportistas conozcan que tienen a seis de sus compañeros que los van a ayudar y que van a ser su voz, que puedan confiar en ellos. Que sepan que el deporte no es una pérdida de tiempo, sino más bien que es un trabajo y que hay muchas oportunidades para su futuro”, aseguró la pentatleta, quien participó en los JJ.OO. de Tokio 2020.

El trabajo ya empezó

Cuaspud y Wilmer Contreras participaron del Foro Continental de Atletas que tuvo como sede República Dominicana y que agrupó a más de 90 atletas y exatletas de América.

En su tercera edición, el evento realizado por la Organización Deportiva Panamericana y Solidaridad Olímpica citó a representantes de los 41 países miembros de Panam Sports, entre los que estuvieron los tricolores, quienes trataron temas como Salud Mental, Deporte Seguro, Inteligencia Artificial, Doping, Personal Branding y Post Carrera. Las conferencias están a cargo de más de 20 expositores de talla internacional.

