Manos al volante, mente en el Mundial

Leonidas Drouet terminó el 2020 con una sonrisa. Se proclamó campeón provincial en la categoría Junior del torneo del Guayas IAME X30 y en febrero tendrá la oportunidad de cumplir su sueño en Loja, cuando se enfrente contra otros pilotos de karting en el torneo nacional que le da un cupo al ganador para formar parte del Mundial IAME 2021.

Liga MX: Fidel Martínez debutó en el empate 0-0 del Xolos con el Pumas Leer más

“En febrero se juega la final de Loja y el objetivo es quedar primero para ganar un cupo al mundial. Hay una forma de comprar un ticket, pero es costoso. Este es el gran sueño y meta que tengo por cumplir en el 2021”, empieza relatando el piloto representante de Guayas.

Prev Next Leonidas Drouet probó su velocidad y alistó su vehículo para la entrevista con EXPRESO. Christian Vinueza / EXPRESO

Leonidas Drouet probó su velocidad y alistó su vehículo para la entrevista con EXPRESO. Christian Vinueza / EXPRESO

Leonidas Drouet probó su velocidad y alistó su vehículo para la entrevista con EXPRESO. Christian Vinueza / EXPRESO

Leonidas Drouet probó su velocidad y alistó su vehículo para la entrevista con EXPRESO. Christian Vinueza / EXPRESO

Un juez pide datos por la herencia de Diego Maradona Leer más

“La oportunidad está en febrero, la veo reñida (la carrera). Conozco a los rivales, antes he competido con ellos. Acá en Guayaquil siempre he ganado, en Quito también he tenido buenas presentaciones. Allá, en la Sierra, sobre todo se ve ahí la resistencia, porque baja el rendimiento del motor por la altura y como estoy acostumbrado a un motor más rápido no me afecta mucho”, agrega.

Este torneo mundial, que se celebrará el mes de julio en Italia, es el principal objetivo que tiene en mente el piloto guayaquileño, quien reconoció vivir un 2020 particular, alejado de las pistas, pero en el que encontró nuevos conocimientos en el deporte.

Competir con personas que han estado en cuatro mundiales me ha ayudado mucho para mejorar técnica y quedar campeón.

“En el 2020 aprendí mucho. Pude llevarme un título y he entrenado de manera virtual y así estuve en los primeros meses de cuarentena. Siempre intenté no desactivarme del deporte y me fue bien en eso, porque las primeras carreras del año (2020) que corrí fueron en Latacunga, en un campeonato virtual que quedé campeón”, cuenta el piloto de 13 años a EXPRESO.

Madelin Riera: Quisiera decir algún día que me pagan bien en el fútbol Leer más

Aquel torneo que campeonó en diciembre, en Guayaquil, lo llevó de vuelta a la pista, ese sitio único, su hábitat. “La pista es para mí adrenalina y sí la extrañaba. Es ese sitio que me mantiene enfocado. Cada vez que veo mis carreras (por vídeo), sudo como si estuviera compitiendo. Me gusta analizarme, cuáles fueron mis fallas”, explica.

El ecuatoriano ha representado la bandera tricolor en otros países como Perú o Colombia, pero el mundial aún ha sido esquivo. Recordó lo importante que han sido estas experiencias pasadas para ser el piloto formado de hoy.

“Creo que las carreras de Colombia me han dejado lecciones. Hubo algunas que no pude completar por algún motivo fuera de mi alcance, pero me han ayudado para mejorar. Mis papás también me han ayudado a levantarme de esos ratos y seguir adelante”.

Drouet entrena todos los días y ha sido clave el entrenamiento físico, visual y neurológico personalizado que tiene con el programa Sports Vision Visual Training. Además, en casa tiene un simulador de carreras que le permite sentir la adrenalina que tanto ama de las pistas, desde su cuarto. El Mundial, el sueño, la meta, está en manos de Leonidas.