Manifestación en los alrededores del Camp Nou por el anuncio de Lionel Messi

Tras conocerse la noticia de la decisión de Lionel Messi de dejar el FC Barcelona, en las inmediaciones del Camp Nou se reunieron unos 100 aficionados para protestar contra la directiva con gritos de "Bartomeu dimisión" y "Messi quédate".

"No me lo creo. No puedo asimilar que se va. Quiero pensar que es un pulso contra la directiva para que Bartomeu se vaya", señaló Rubén Tejero, de 28 años y el 10 de messi a la espalda.

Nesi Laros, un estudiante israelí de 30 años, tampoco salía de su estupefacción: "Me he quedado sin palabras. Estuve actualizando la página todo el rato para ver si lo rectificaban, por si era falso".

Las molestias de Messi, entre otras razones, se generan por las decisiones dirigenciales de Josep Maria Bartomeu al frente del FC. Barcelona, así como la marginación de algunos jugadores del plantel catalán, uno de ellos, el uruguayo Luis Suárez.

Es así como después de meses mostrando públicamente su descontento con el rumbo de un club en ruinas y en una temporada catastrófica tanto deportiva como en las oficinas, con múltiples discordias entre la plantilla y la directiva dirigida por Bartomeu, Messi pasó a la acción, pese a la resistencia de la directiva blaugrana.

Lionel Messi dio a conocer su decisión a través de un burofax, el mismo que fue respondido por el FC Barcelona con otro burofax en el que indicaba que no será del todo fácil su salida.