Macará vs. Aucas, LigaPro 2025, en vivo, hora, dónde ver
Aucas y Macará empataron en el estadio Bellavista de Ambato en la fase inicial de la LigaPro 2025.ARCHIVO / EXPRESO

Macará vs. Aucas: cómo ver en vivo el partido del segundo hexagonal de la LigaPro

Macará y Aucas buscan empezar con triunfo en esta fase de la LigaPro que premia con clasificación a la Copa Sudamericana 2026

La fecha inicial del segundo hexagonal final de la LigaPro 2025 continúa este domingo 5 de octubre con el partido entre Macará y Aucas, que se disputará a partir de las 12:00 en el estadio Bellavista de Ambato.

En Aucas esperan que la salida del entrenador argentino Gabriel Pereyra, tras no clasificar al equipo entre los seis mejores de la fase inicial, sea el punto de inflexión para reencaminar su rendimiento en la LigaPro y comenzar con un triunfo en el segundo hexagonal final.

El Papá visita a Macará con Ezequiel Tartaglia, encargado de la categoría sub-19, como técnico interino mientras la directiva define al nuevo cuerpo técnico tras la salida del Místico Pereyra.

Los orientales llegan a esta fase con 41 puntos, con el objetivo de ganar el segundo hexagonal y asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

Macará vs. Aucas, LigaPro 2025, en vivo, hora, dónde ver
Ezequiel Tartaglia (d) dirigirá a Aucas en el partido ante Macará.CORTESÍA

Por su parte, Macará busca mantener la buena racha con la que cerró la fase inicial, que le permitió alejarse del descenso y finalizar décimo con 38 puntos. Los ambateños confían en que su rendimiento como locales será clave para entrar en la pelea por el cupo internacional.

El entrenador Guillermo Sanguinetti ha insistido en la importancia de comenzar con una victoria en casa. “Este primer partido es determinante si queremos aspirar a un torneo internacional”, afirmó el técnico uruguayo.

Datos del partido

  • Fecha: Domingo 5 de octubre

  • Hora: 12:00 (de Ecuador)

  • Estadio: Bellavista de Ambato

  • Transmite: Zapping y El Canal del Fútbol

Sigue en vivo Macará vs. Aucas

