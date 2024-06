Luminarias de La Cocha: Municipio aclara lo que ocurrió en Mushuc Runa vs. Barcelona

Tras el ‘apagón’ de las luminarias en el estadio La Cocha (Latacunga), en el enfrentamiento entre Mushuc Runa y Barcelona (1-0), los comentarios y las dudas se hicieron presentes por una posible viveza criolla. Ante esto, EXPRESO tuvo acceso al comunicado que la Dirección Administrativa Municipal emitió a LigaPro y a los seis clubes involucrados en el horario unificado (Barcelona vs. Mushuc Runa, Liga vs. Deportivo Cuenca, Independiente vs. Orense), en el cual se lee la razón de lo ocurrido.

El documento afirma que el ‘apagón’ se produjo por “la conexión indebida de una extensión eléctrica perteneciente a los vendedores ubicados en la parte occidental del recinto deportivo”, aclarando las interrogantes que expuso el representante de Independiente del Valle, Michel Deller, quien sostuvo que “hay que saber qué pasó, porque atenta contra el fair play y la legitimidad del campeonato”.

En el estadio La Cocha de Latacunga se atrasó el inicio del segundo tiempo entre Mushuc Runa y Barcelona, por la fecha 15 de LigaPro GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

El oficio firmado por Stefannie Liger Mesías, directora administrativa, añade que “inmediatamente después del incidente se procedió a desconectar la conexión no autorizada”. Además, explica que las lámparas de sodio requieren un período de enfriamiento de entre 15 y 20 minutos para reanudarse y funcionar, a lo que responde al tiempo esperado para volverse a jugar.

Por su parte, el principal del Ponchito, Luis Alfonso Chango, contestó a las acusaciones de Deller. “Espero que las palabras del arquitecto no hayan sido malintencionadas. Porque estuvimos pendientes para solucionar el tema de las luminarias. Si Independiente no ganaba o hacía el gol y nosotros perdíamos, todos iban a decir que estaría amarrado”, afirmó.

Pese al hecho, los rayados del Valle vencieron de local 1-0 a Orense, quedando como ganador de la primera etapa de LigaPro. Esto desplazó la posibilidad de incrementar el “rumor” de sacar un beneficio producto del ‘apagón’.

