Luis Saritama reconoce que cuerpo técnico y referentes sacaron a Pedro Quiñónez del Mundial 2014

Es uno de los misterios más grandes del fútbol ecuatoriano y todavía no ha tenido un final. En 2014, Pedro Quiñónez se quedó sin ir al Mundial de Brasil y las razones eran más especulaciones que aseveraciones. Se habló de brujería y magia negra, pero ahora Luis Fernando Saritama, exreferente del Deportivo Quito, reconoció cómo se dio su salida.

¿Por qué no fue Pedro Quiñónez al mundial 🇧🇷? @LFS10 “Lo decidió el cuerpo técnico con algunos referentes. Yo estuve en una reunión con todo el equipo. Ellos discutieron el tema con el compañero de habitación de Pedro. El dio una información y después de eso Pedro estaba fuera” pic.twitter.com/dp5okzSTJd — Fútbol Sin Cassette (@f_sin_cassette) June 18, 2020

En una conversación con el programa Fútbol Sin Cassette de DirecTV, Saritama contó lo vivido con Pedro Quiñónez y cómo en una reunión entre referentes de la selección, cuerpo técnico y el compañero de habitación del ex Emelec, decidieron dejarlo fuera del Mundial.

"Sale un jugador por una circunstancia que personalmente no la puedo entender. A ver yo me entero de todo este tema en Estados Unidos antes de ir a Brasil, que es cuando se lo saca a Pedro (Quiñónez), fue una de las cosas incomodas que me tocó vivir en la selección ver que Pedro salga", empieza explicando el ex Barcelona y Liga de Quito.

"Sé que lo decidieron algunos jugadores referentes con el cuerpo técnico, yo no podría decirte qué pasó porque no estuve ahí, lo que sí estuve fue en esa conversación en una reunión con los más grandes de toda la selección discutieron con el compañero que tenía Pedro de habitación y al siguiente día o a las horas estaba la decisión tomada y Pedro quedó fuera de la seleccción", detalla Saritama.

La entrevista será reproducida completamente hoy jueves 18 de junio a las 21:00 por Directv.