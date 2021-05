Luis Fernando Saritama y su idilio con el Deportivo Quito

El complejo en el que dio sus primeros pasos en el fútbol, cuando apenas tenía 13 años, ahora es el escenario donde se prepara para su último baile. Luis Fernando Saritama, tras dos décadas en el balompié profesional, ha decidido poner fin a su carrera.

Y qué mejor que en el equipo de sus amores, con el que ha vivido grandes alegrías y también duros momentos, el Deportivo Quito, que forma parte de la vida del volante, que le dio tres títulos, y ahora aporta en el largo y complicado camino a la Serie A, sitial que dejó por deudas que condenaron al club hasta el fútbol amateur.

El Símbolo, como lo denominaron los chullas, confesó que “el Deportivo Quito es mi segundo hogar. Pasé por todas las formativas hasta el equipo profesional. Tuve la gran felicidad de ser campeón en el primer plantel, después de 38 años de sequía, pero también viví momentos difíciles. Eso hace que tenga un cariño y un agradecimiento importante por la institución”.

Sobre su decisión de ‘colgar los botines’, señaló que “el fútbol es lo más difícil de dejar a quienes nos gusta. Siempre he planificado mi carrera y quería dejar la actividad profesional de buena manera y no que el fútbol me deje. Tengo 37 años, no he tenido una lesión grave, me siento bien físicamente, así que analicé que era el momento ideal”. Espera poder retirarse dejando a la AKD con el ascenso a la Serie B y con un partido de despedida.

Uno de los capítulos que más polémica marcó en la carrera de Saritama fue su paso a Liga de Quito, acérrimo rival de los chullas.

Con firmeza afirmó que “no fue un error ir a Liga” y explicó que “el 2013 salgo del Quito porque lamentablemente el club empieza el debacle. Intenté como jugador ayudar para no agrandar el problema económico y la única alternativa era salir”.

Agregó que buscó un club en el que pueda seguir demostrando sus condiciones para ser tomado en cuenta en las eliminatorias a la Copa del Mundo Brasil 2014.

Con la mira en la cita mundialista, el volante pasó para 2014 a Barcelona, donde a pesar de los problemas económicos que tuvo el Ídolo, la calificó como “una experiencia muy bonita”. Detalló que se quedó con el pendiente de ganar el campeonato nacional con los amarillos al perder la gran final ante Emelec.

Con el conjunto guayaquileño recordó con humor una anécdota vivida al llegar a Perú para enfrentar a Alianza Lima por la Copa Sudamericana, cuando la barra brava del cuadro local los recibió de forma agresiva.

“Los chicos corrían hacia el bus para evitar las agresiones y los huevos que nos lanzaban, y se sorprendían al ver que yo caminaba entre la gente que me reconocía con cariño de cuando jugué en Alianza Lima”, contó Luis Fernando, quien fue campeón con el conjunto inca en 2004, en su primera experiencia internacional. También llevó su fútbol a México como refuerzo de Tigres y América.

Saritama formó parte de la Tricolor que disputó las Copas del Mundo de Alemania 2006 y Brasil 2014. Son dos ciclos diferentes que los guarda con mucho cariño.

“El primero fue muy importante en mi carrera. Los jóvenes que en ese tiempo tuvimos la oportunidad de ser parte de esa selección, como Chucho Benítez, Antonio Valencia o Segundo Castillo, aprendimos mucho de una generación de futbolistas muy exitosa que tenían claro que era su última oportunidad de jugar un Mundial y lo hicieron de gran forma”.

La experiencia en Brasil fue diferente, ya que ahí era parte de los experimentados “con mayor protagonismo”.

Prev Next Saritama jugó eliminatorias y disputó dos mundiales con la Tri: Alemania 2006 y Brasil 2014. ARCHIVO / EXPRESO

Saritama guía la carrera de jóvenes talentos como Eduardo Bores (d). ANGELO CHAMBA / EXPRESO

Junto a su esposa Belén Almeida y su hijo Emilio, practican varios deportes como el ciclismo. CORTESÍA

Luis Fernando siempre tuvo claro que su futuro estaría relacionado al deporte, pero en especial al fútbol. Desde hace ocho años dio forma a la empresa Sinergia Football Sport con la que gestiona las carreras de varios jugadores, como Hamilton Piedra (Manta), Édison Recalde (9 de Octubre), Mateo Zambrano (El Nacional) y jóvenes talentos que dan sus primeros pasos en el profesionalismo.

“Tener la confianza de compañeros y otros mucho más jóvenes que han visto una referencia en mi carrera, es una gran responsabilidad”, explicó Saritama. Su objetivo es formar a futbolistas con un perfil moderno y que sean ejemplares dentro y fuera de la cancha.

A la par tiene quién puede seguir con el legado. Su pequeño hijo Emilio, de cuatro años, heredó su pasión por el fútbol.

“Le encanta el fútbol, le gusta jugar conmigo y ahora ya entiende más. Es una de las cosas que me motivaron para seguir jugando”, manifestó emocionado Luis Fernando, quien sentenció que está listo para su último baile con la divisa azul y grana.

INCENTIVA EL DEPORTE Y APUNTA AL IRONMAN

Uno de los nuevos proyectos que Saritama lleva adelante consiste en guiar la preparación deportiva integral de las personas que buscan mejorar su estilo de vida. Bajo el nombre de Giveaway, lleva adelante esta iniciativa junto a su esposa Belén Almeida y varios especialistas en nutrición, pilates, fisioterapia y diferentes áreas.

“De las cosas que quisimos hacer con mi esposa es compartir los conocimientos, experiencias, habilidades y consejos que tenemos para que todos se animen a practicar deporte. El gran efecto que tiene en la salud”, enfatizó.

El futbolista agregó que el hecho de trabajar con su pareja ha sido muy importante “porque nos complementamos bien. Tenemos una buena sintonía”.

Además, ha retomado disciplinas como el ciclismo que siempre le han gustado y hasta tiene un nuevo reto en mente para el próximo año, cuando ya no esté en las canchas, que es participar en un Ironman.