Luis Enrique Martínez, exseleccionador español de fútbol, reconoció que la decisión de no renovar el contrato que expiraba a la conclusión del Mundial 2022 fue de la Federación, cuando "pensaba que la decisión" la iba a tomar él para seguir en el cargo, y no se arrepintió de no haber aceptado la propuesta que le hicieron para ampliar su vinculación, orgulloso de haber evitado la obligación "de indemnizar".

"Se cierra una puerta, se abre una ventana. Han sido cuatro años maravillosos en los que me he sentido muy valorado. Es la primera vez en mi carrera que me pasa esto, que no se renueva mi contrato. Si ya no hay confianza y el pensamiento de que soy la persona adecuada, pues mucha suerte, gracias y a seguir adelante", dijo.

Luis Enrique mostró su deseo de entrenar a un club tras cerrar su etapa de seleccionador. "Estoy en un momento de mi carrera en el que ahora mismo me veo con ganas y fuerza de coger un club y desarrollar con mayor finura lo que en la selección ha sido muy bonito, pero mas difícil. Ha sido un sueño, ha acabado esta etapa. A no ser que venga algo muy gordo o interesante esperaré a la próxima temporada".

El técnico gijonés dedicó buenas palabras a su sucesor en el cargo de seleccionador, Luis de la Fuente. "Le mando un gran abrazo. He compartido cuatro años con él. Está muy preparado, se merece todo lo bueno que le pase, ojalá pueda conquistar muchos éxitos. Es un fenómeno. Ojalá sea capaz de conseguir la segunda estrella. Sería maravilloso", afirmó.

Por último, valoró lo que queda de Mundial deseando que no se repita la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia, y que el campeón sea Argentina "por lo que es Leo Messi para el fútbol". Asimismo, elogió a Marruecos aunque descartó que si fuese campeona, sea beneficioso para su imagen.