La lucha de Segundo Jami por llegar a Tokio

Los problemas que ha encontrado en su paso por clasificar a Tokio no desaniman a Segundo Jami. El maratonista, que posee la mejor marca nacional entre los atletas activos, busca cómo solucionarlos y que estos no trunquen su sueño de disputar los Juegos Olímpicos por segunda vez.

Actualmente se prepara en la provincia de Cotopaxi sin el apoyo de un entrenador, ni cuenta con el equipo multidisciplinario que es necesario para un deportista de alto rendimiento.

Tenía la guía gratuita del especialista mexicano Rafael Martínez, pero como no le renovaron el contrato por parte de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, partió hacia Guatemala, donde actualmente prepara a atletas de ese país.

“Vía WhatsApp me ayudó hasta marzo con la meta de poner la marca olímpica. Hemos perdido contacto. Estoy buscando la manera de conseguir recursos para pagarle para los entrenamientos específicos, como forma de agradecimiento por todo lo que ha hecho por mi formación”, afirmó el deportista tricolor.

El tema económico también se le ha complicado, ya que solo recibe fondos estatales para competencias, que por la pandemia fueron suspendidas.

“El tema de la COVID creo que a todos nos cambió la vida. Ha dejado muchas secuelas. Mi principal auspiciante me indicó que estaba golpeado por la crisis y de mutuo acuerdo terminamos la relación”, contó el deportista.

El maratonista realizó trabajos de fortalecimiento muscular durante los meses de aislamiento obligatorio por la pandemia. CORTESÍA

Además, las pruebas que se realizan en el país también fueron canceladas, quedándose sin su mayor fuente de ingresos. “Vivo de las competencias de calle. En abril no me ingresó ni un solo dólar. No tengo para suplementos ni vitaminas. Estoy utilizando para entrenar los zapatos que compré el año anterior”, detalló.

Para los chequeos médicos tiene el respaldo del doctor Juan Naranjo, de Axxis Sport, quien además gestiona apoyo para el maratonista, que está a 45 segundos de conseguir la marca olímpica.

Espera sellar su boleto a Tokio en la Maratón de Valencia, a disputarse el 6 de diciembre en España, para la cual ya logró inscribirse de forma personal.

“Pese a que estoy más solo que en anteriores ocasiones tengo la convicción de que clasificaré a Tokio y con la experiencia de Río 2016 podré luchar por estar entre los 20 mejores de la maratón, que se convirtió en mi prueba favorita”, sentenció Jami.