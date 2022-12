Lionel Messi, elegido el mejor del partido entre Argentina y Países Bajos, se fue contra todos una vez que se consumó la clasificación a las semifinales del Mundial.

Uno de los capítulos más llamativos fue contra el entrenador rival, Louis van Gaal. Contra él festejó su gol de penal durante los noventa minutos. También lo buscó al filo de la cancha para hacerle la señal de hablar mucho. Y después lo explicó. “Van Gaal vende que juega bien al fútbol y mete pelotazos”, reprochó Messi, sacándose la bronca que sintió cuando el técnico habló en su contra, en días previos.

También fue muy crítico con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz. “La FIFA no puede poner un árbitro así para este partido, no ha estado a la altura”.

Aunque, en este tema se rehusó a comentar más porque “no se puede ser sincero y te sancionan”.

Ya en lo futbolístico, dijo que se molestó por cómo se dieron las cosas. “Sentí mucha bronca cuando empataron porque me pareció muy injusto y porque llegó en una falta que no era. Pero bueno, fue así todo el partido. Pero ya no voy a hablar más de esto. No puedes ser sincero o decir lo que pienso porque te sancionan pero fue muy injusto. Sufrimos mucho en los penaltis”.

Messi destacó que el encuentro contra Países Bajos fue “durísimo porque enfrente había una gran selección. Sufrimos demasiado inmerecidamente. Jugamos como debíamos jugarlo. Por momentos lo jugábamos y ellos solo nos complicaron con pelotazos y jugaron al empate pero terminamos pasando que es lo que queríamos. Ahora disfrutamos mucho del momento, con la gente de aquí, de Argentina”, concluyó.