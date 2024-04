LigaPro: Universidad Católica toma fuerza y va por la etapa

Jorge Célico regresó a Universidad Católica con la misión de obtener la primera estrella en la historia del Trencito y hasta el momento ha dado sólidos pasos con ese fin.

Los santos, que tienen 13 puntos en la LigaPro, se mantienen invictos junto a Independiente del Valle (15) y Emelec (13) y están en los primeros lugares, pisando los talones al líder, Aucas, que tiene 16 unidades.

Lea también: Liga de Quito mete presión en la LigaPro

Barcelona con una duda para recibir a Talleres por Copa Libertadores Leer más

La ventaja para Universidad Católica es que a diferencia de rayados, azules y orientales, tiene dos partidos menos, lo que lo convierte en uno de los candidatos a pelear por ganar la primera etapa del campeonato nacional.

Además, han consolidado una oncena base que ha jugado los cinco cotejos del torneo local y los dos duelos de la Copa Sudamericana. Y cuenta en el banco con grandes recambios como José Fajardo, que cuando ha ingresado a la cancha ha aportado con goles.

“A mí me gusta llenar de confianza a los jugadores. Si andan bien, no me gusta cambiarlos, así se sienten seguros de lo que están haciendo”, manifestó Célico. Esto se reflejó en la victoria sobre Delfín con tantos de Ismael Díaz y Fajardo, el domingo 7 de abril en Manta, donde volvió a demostrar el buen juego y la contundencia que ha impuesto como su sello.

🔝| El Trencito rumbo al sur del continente 🌎⚽



El miércoles jugamos por la fecha 2️⃣ de la #ConmebolSudamericana 🆚 @ulcsadpoficial



📍 Viña del Mar

⏰ 19h00

🏟 Estadio Sausalito



¡Vamos a hacer historia Cammaratas! 💙🤍#FamiliaCammarata#TodosPorCatólica #PorLaPrimera pic.twitter.com/Jx8PgRtkeo — UNIVERSIDAD CATÓLICA OFICIAL (@UCatolicaEC) April 8, 2024

Sobre las claves del buen momento del Trencito, el entrenador argentino señaló que “me dieron la libertad de armar el equipo, traer jugadores que conozco para fortalecer la base que había. Uno cree en ellos y ellos creen en uno”.

Acerca de tener ese ‘colchón’ de dos partidos pendientes, el estratega dijo que lo toma “como un ahorro que puedo utilizar en cualquier momento”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO