No hay arreglo entre las empresas que transmiten el fútbol de LigaPro. Todo se hizo una telenovela, pero no hay arreglo de nada y la fecha 3, hasta ahora, no se la jugará entre el 17 al 20 de marzo del 2023, seguirían las negociaciones y podría rodar el balón el 31 de marzo del 2023, después de la fecha FIFA.

LigaPro: Suspensión por solidaridad y más ingresos Leer más

Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro, volvió a usar su cuenta en Twitter donde se descarga del problema, pero la frase más clara es cuando dice que podrían ser dos semanas que la pelota no ruede. Sin embargo, sería en un mes, debido que la Tri juega partidos amistosos con Australia y se suspende el torneo local.

"A todos nos conviene estar firmes para que esto se arregle de una vez por todas. Estuvimos parados meses por la pandemia. Estar sin jugar 1 o 2 semanas no es nada si vamos a estabilizar el futuro de nuestros clubes, jugadores, entrenadores", mencionó.

Loor antes de eso va desmenuzando el problema y hasta vuelve a pedir disculpas: "Si digo lo que esta pasando me puedo exponer a represalias (otras nuevas), pero no puedo ser tibio, tengo que decir la verdad y defender a mis clubes. Hay que pedir disculpas a los aficionados por el mal rato. Sin embargo, también hay explicar la realidad, la verdad".

Sobre la paralización dice que no está loco, pero que es necesario tomar estas decisiones. "La verdad es que estamos salvando el futuro del fútbol. El fútbol es el mayor producto de entretenimiento de este país y debe ser valorado como tal. Junto a mi hay clubes y dirigentes que se fajan día a día trabajando por esta noble causa que es el deporte. Todos están remando para salir adelante, merecen respeto. A ellos defiendo y defenderé", expresó el dirigente deportivo.

LigaPro, hinchas listos pero preocupados Leer más

Y fue claro en señalar que hasta ahora no hay solución: "Los clubes que compiten en LigaPro si no paran y resuelven sus problemas estarán todo el año reclamando dineros para subsistir. Es el momento de encontrar soluciones antes de seguir".

Sobre Goltv, con sus problemas, dice que esa empresa fue la que apostó por este fútbol y que ha pagado siempre. "Los han vejado (GolTV), les han terminado contratos, los han hecho ir a juicios, y ahí siguen firmes con nosotros, yo esas cosas valoro. Ahora todo se esta enderezando y estamos ganando los juicios. Nos estamos asociando a gigantes cadenas internacionales, eso hay que destacar, sería penoso precedente rechazarlas. Hay que seguir juntos y firmes que saldremos adelante", dijo Loor.

Lo real es que por ahora en Ecuador no hay fútbol en la serie A.