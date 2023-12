Liga de Quito vs. Independiente: Amores de ayer, rivales de final

En fútbol nunca se jura amor eterno, solo se ama hasta cuando la fecha del contrato lo diga, luego se cambia de equipo y la vida sigue. Así de fácil. El domingo 17 de diciembre del 2023, es el cierre de LigaPro y en la cancha del estadio Rodrigo Paz será el encuentro de los ex, de Liga de Quito e Independiente del Valle, pero no de los ex que se están imaginando, eso lo dejamos para el chisme, hablamos de los exjugadores.

Unos volverán al estadio donde intentaron ser felices, y los otros verán cómo su exequipo les quiere arrebatar la felicidad 2023.

Liga de Quito tiene a dos ex-Independiente del Valle, Walter Chalá y José Angulo, tienen un pasado de ‘amoríos’ con Independiente del Valle, delanteros que estarán a la espera de minutos para saltar. En la segunda etapa no tuvo tanta presencia, debido a que llegaron refuerzos y le quitaron protagonismo. Los ex-Independiente en Liga, solo han producido en el 2023 cinco goles, todos del Tin Angulo.

Angulo ahora es jugador de Liga de Quito. Gustavo Guamán / Expreso

Mientras que los ex de Liga de Quito les ha ido mejor con la camiseta de IDV, Jordy Alcívar, Junior Sornoza y Michel Hoyos, son titulares fijos y entre los tres suman 18 goles y su vuelta al Rodrigo Paz es una especie de revancha con ganas de ser campeones de LigaPro.

El domingo desde las 16:30 es una cita de 5 ex, a ver cómo les va cuando vuelvan a ver a su ‘examor’, en la primera final, no se hicieron nada, habrá que esperar qué pasa ahora

Lo bueno que en el fútbol no existe la frase “donde hubo fuego cenizas quedan”, aquí lo único que desean es ganar, esa es la ley del ex del balompié.

LOS EX

Liga de Quito: Walter Chalá, 2015 en IDV. 31 años, 12 partidos y 0 goles

José Angulo, 2021 en IDV. 28 años, 20 partidos y 5 goles.

Independiente del Valle: Jordy Alcívar, 2021 en LDU, 24 años. 24 partidos jugados y 3 goles.

Junior Sornoza, 2020 en LDU. 29 años, 25 partidos jugados y 3 goles.

Michael Hoyos, 2020 en LDU. 32 años, 23 partidos jugados y 12 goles.

