Liga de Quito vs. Deportivo Táchira: ¿cuál es la consigna de los albos en su estadio?

Liga de Quito tendrá su segundo duelo por el grupo C de la Copa Libertadores 2025, el miércoles 9 de abril desde las 21:00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El rival será Deportivo Táchira, equipo venezolano.

Te invitamos a leer: River Plate vs Barcelona SC: Así fue la heroica salvada de Contreras en Libertadores

Los albos llegan tras sumar un empate, en la primera jornada, en la visita a Central Córdoba de Argentina, en un encuentro que dejó un sabor agridulce en los universitarios que no dejaron un buena imagen, pero regresaron a Quito con un punto.

Kendry Páez no llegó al Chelsea y ya tiene nuevo equipo ¿Cuál es? Leer más

Para el duelo ante el Táchira, los jugadores de Liga de Quito, quieren demostrar que si nivel de juego es más alto. Así lo resaltó el ofensivo Lisandro Alzaugray, quien comentó que "rescatamos un punto porque, como se dio el partido, es muy valioso. Tenemos que hacerlo valer en casa. Pero ahora somos locales y nos planteamos que, en estos partidos de local, debemos hacernos más fuertes y tratar de sacar los puntos".

Licha agregó que "estos torneos son un lindo desafío. Tenemos que salir a ganar y hacer nuestro juego. No pensamos tanto en Táchira, sino en nosotros, en corregir las cosas que no salieron bien en el partido pasado. Si ajustamos esos detalles, creo que vamos a tener un gran rendimiento".

Sobre su rol en el esquema del técnico Pablo Sánchez, el ofensivo argentino dijo que "jugaré en la posición que me toque, con lo que me pida el técnico y preparándome para ello. No tengo problema en hacerlo, es cuestión de adaptarse".

LA POSIBLE FORMACIÓN DE LIGA DE QUITO

El arquero Gonzalo Valle se recuperó y será titular. CORTESÍA LDU

La gran figura en el empate de Liga de Quito ante Central Córdoba, en Argentina, fue el arquero Gonzalo Valle, quien no pudo terminar el partido por una dolencia muscular. El golero, que ha tomado el lugar del suspendido Alexander Domínguez, se recuperó y será de la partida ante Deportivo Táchira.

El equipo titular que propondría Vitamina Sánchez sería: Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Adé, Gian Franco Allala, Leonel Quiñónez; Alexander Alvarado, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil; Bryan Ramírez, Lisandro Alzugaray y Álex Arce.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!