Liga de Quito vs Central Córdoba: Dónde ver EN VIVO el juego en Libertadores 2025

¡Es el día clave para Liga de Quito! Este miércoles 28 de mayo de 2025, la capital ecuatoriana se paraliza. LDU se juega el todo o nada por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 cuando reciba a Central Córdoba en el estadio Rodrigo Paz Delgado. El pitazo inicial será a las 19:30 (hora de Ecuador), en el cierre de la fase de grupos del Grupo C.

¿Qué necesita Liga de Quito para avanzar a octavos?



El Grupo C está al rojo vivo. Central Córdoba lidera con 11 puntos y una diferencia de gol de +3. Le sigue Flamengo con 8 puntos y +2. Liga de Quito también suma 8 unidades, pero con +1 en su diferencial de goles, lo que lo deja momentáneamente en la tercera posición.

(Te invito a leer: Ecuador: Fecha de la convocatoria para enfrentar a Brasil y Perú | Eliminatorias 2026)

Para asegurar su pase directo a octavos sin depender de nadie, Liga de Quito necesita una victoria por tres goles de diferencia ante el conjunto argentino.

Un triunfo más ajustado obligará a los albos a estar pendientes de lo que suceda en Brasil, donde Flamengo recibirá al ya eliminado Deportivo Táchira. Si los brasileños ganan y LDU no golea, el sueño copero terminaría.

Liga de Quito recibe a Central Córdoba en la Copa Libertadores 2025. Archivo

Liga de Quito, ante el reto de clasificar en casa



LDU confía en la fortaleza de su localía. La U ha mantenido un invicto en casa durante esta fase de grupos, un factor que alimenta el optimismo de su hinchada, que promete llenar las gradas en una noche que podría ser histórica.

Ecuador vs Brasil: Kevin Rodríguez confía en triunfo en juego de Eliminatorias 2026 Leer más

Central Córdoba, por su parte, buscará sellar su propia clasificación y cerrar la fase invicto. Sin embargo, una derrota podría costarle el primer lugar del grupo, por lo que se espera un partido de alta intensidad.

El cierre del Grupo C de la Copa Libertadores 2025 promete emoción pura. Liga de Quito depende de sí mismo, pero requiere de una actuación contundente frente a un rival que no regalará nada. Todo está en juego este 28 de mayo, en un duelo que definirá el futuro de LDU en el torneo más importante del continente. No te lo pierdas: será transmitido en vivo por ESPN y la plataforma Disney+.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!